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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Brent подешевела до $79,31 за баррель

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в четверг после роста по итогам трех сессий подряд из-за проблем с транспортировкой энергоресурсов через Красное море в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда.

Рынок корректируется после публикации данных Минэнерго США, показавших увеличение как запасов нефти в стране, так и объемов ее добычи. По этим данным, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,909 млн баррелей, бензина - на 2,71 млн баррелей, дистиллятов - на 1,485 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, выросли по итогам недели на 1,686 млн баррелей. Добыча нефти в США достигла рекордных 13,3 млн баррелей в сутки (б/с), увеличившись на 200 тыс. б/с по сравнению с предыдущей неделей. Объем добычи был на 1,2 млн б/с выше, чем годом ранее, сообщило Минэнерго.

К 8:20 по Москве февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,39 (0,49%), до $79,31 за баррель. В среду Brent подорожала на $0,47 (0,6%), до $79,7 за баррель.

Февральские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,42 (0,57%), до $73,8 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,28 (0,4%), до $74,22 за баррель.

"Мы видим серьезную напряженность на рынке в данный момент, - отмечает аналитик Mizuho Bank Вишну Варатан. - Есть ситуация в Красном море, но также есть рекордные объемы добычи в США и сигналы того, что ОПЕК теряет контроль над дисциплиной в плане соблюдения квот".

Brent WTI Красное море Минэнерго США ОПЕК Кушинг
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