ВСС ждет совокупную годовую прибыль страховщиков не ниже 450 млрд рублей

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Совокупный показатель чистой прибыли российских страховщиков может достигнуть 450-500 млрд рублей по итогам 2023 года, прогнозируют в Институте страхования Всероссийского союза страховщиков.

Прогноз представил руководитель института Александр Быков в ходе семинара для региональных журналистов, подводя предварительные итоги текущего года и делая прогнозы на 2024 год.

По его словам, в 2024 году "будет исчерпан потенциал инфляционного роста при заключении договоров страхования". С учетом увеличения показателя средней выплаты, которое будет особенно заметно по имущественному страхованию, в 2024 году итоги по прибыли для действующих игроков на страховом рынке будут скромнее, считает он.

"В 2023 году активы страховщиков превысят 5 трлн рублей, совокупный показатель капитала составит 1,5 трлн рублей, а общие страховые резервы превысят 3,1 трлн рублей", - перечислил Быков.

Также по итогам 2023 года, по прогнозу ВСС, общие сборы российских страховщиков увеличатся на 20% по сравнению с аналогичными результатами 2022 года и достигнут 2,1 трлн рублей. В том числе порядка 700 млрд рублей будет обеспечено за счет сборов страховщиков жизни. Сборы по ОСАГО могут достигнуть 300-310 млрд рублей, сборы по каско - 260 млрд рублей, сборы по ДМС - 230 млрд рублей, около 200 млрд рублей могут оказаться сборы по страхованию от несчастного случая и болезни, по оценкам ВСС.

Быков добавил, что активное кредитование по программам льготной ипотеки в этом году нашло отражение в показателях страховых сборов по защите имущества физлиц (с учетом застрахованных залогов по кредитам). Объем сборов по страхованию имущества физлиц ВСС прогнозирует на уровне 100 млрд рублей к концу года. Общие сборы по всем линиям страхования имущества, включая страхование имущества юрлиц, будет в пределах 230 млрд рублей, полагает ВСС.