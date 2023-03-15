Общая чистая прибыль российских страховщиков в 2022 году сократилась на 14,6%
Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Общая чистая прибыль российских страховщиков по итогам 2022 года снизилась на 14,6%, до 173,1 млрд рублей, по сравнению с 2021 годом, следует из страховой статистики Банка России.
По данным ЦБ, объем страховых премий, собранных страховщиками за 2022 год, вырос на 0,5% и составил чуть более 1,8 трлн рублей.
Совокупные страховые выплаты в прошлом году выросли на 12,1% - до 893,2 млрд рублей по сравнению с 2021 годом. Выплаты увеличились во всех основных сегментах страхования.
Уровень выплат в 2022 году сложился в размере 49,2%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 44,1%.
Количество заключенных за 2022 год договоров сократилось на 0,4% - до 241,3 млн - по сравнению с 2021 годом. Средняя стоимость одного страхового полиса составила 7,5 тыс. рублей, увеличившись на 0,9%. Средняя выплата по одному страховому случаю выросла на 10,1% - до 16,5 тыс. рублей. Количество отказов в страховой выплате сократилось на 17,2% - до 384,6 тыс.
На долю премий по договорам страхования, заключенным с физлицами, пришлось 62,3% (в 2021 году - 65,2%), на долю премий по договорам страхования, заключенным с индивидуальными предпринимателями и юрлицами, - 37,7% (в 2021 году - 34,8%).
На добровольные виды страхования пришлось 83,8% (или 1,5 трлн рублей), тогда как годом ранее было 86,1%.
В 2022 году наибольшая доля премий пришлась на страхование жизни - 28,1%, что оказалось на 0,9 п.п. меньше, чем в 2021 году. Объем премий, собранных страховщиками в этом сегменте, сократился на 2,5% - до 511,3 млрд рублей. Такая динамика была обусловлена высокими темпами сокращения сборов по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) (на 46,1%, до 118,3 млрд рублей), происходящими на фоне существенного роста премий по накопительному страхованию жизни (НСЖ) (рост на 58,6%, до 247,9 млрд рублей).
Выплаты по страхованию жизни в целом составили 352,2 млрд рублей, увеличившись на 22,2%.
Следующим по величине доли в общей структуре премий стало страхование имущества - 27,4% всех собранных премий, что на 1,7 п.п. больше, чем годом ранее. Объем премий по страхованию имущества вырос на 7,3% - до 498,6 млрд рублей.
Выплаты по страхованию имущества в целом составили 176,3 млрд рублей, увеличившись на 7,9%.
Также значимым стал сектор моторного страхования с долей в 27,3%. ОСАГО заняло 15% в общей структуре премий, что на 2,6 п.п. больше, чем в 2021 году. Объем премий по ОСАГО за 2022 год вырос на 21,1% - до 273,1 млрд рублей. Выплаты составили 159,8 млрд рублей, увеличившись на 11,3%.
Доля в структуре страхования по автокаско составила 12,3%. Премии по автокаско за 2022 год выросли на 7,6% - до 222,8 млрд рублей - по сравнению с 2021 годом.
Премии по страхованию имущества юридических лиц выросли на 7%, до 128,6 млрд рублей, по страхованию физлиц - увеличились на 3% - до 84,3 млрд рублей.
Доля личного страхования (кроме страхования жизни) в 2022 году сократилась на 2,4 п.п. - до 23,2% - по сравнению с 2021 годом.
Объем премий в сегменте снизился на 8,9% - до 420,9 млрд рублей. Сокращение сборов по личному страхованию произошло из-за падения премий по страхованию от несчастных случаев и болезней на 20,9%, до 207,2 млрд рублей, поясняет ЦБ. При этом объем премий по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) вырос всего на 6,9% - до 213,7 млрд рублей.
Выплаты по личному страхованию составили 189,1 млрд рублей, увеличившись на 11,8%. В частности, выплаты по страхованию от НС выросли на 22,9% - до 33,1 млрд рублей, по ДМС - на 9,7%, до 156,1 млрд рублей.
На долю добровольного страхования гражданской ответственности в 2022 году пришлось 2,4% (сокращение на 0,1 п.п. по сравнению с 2021 годом). Объем премий снизился на 4% - до 43,4 млрд рублей. Выплаты сократились на 28,3% - до 6,8 млрд рублей.
На долю страхования финансовых рисков пришлось 1,7%, что на 0,4 п.п. меньше, чем в 2021 году. Объем премий снизился на 19,3% - до 31,6 млрд рублей. Выплаты выросли на 32,3% - до 3,7 млрд рублей.
На долю страхования предпринимательских рисков пришлось 0,9% (сокращение на 0,3 п.п.). Объем премий по данному виду страхования сократился на 23% и составил 17,2 млрд рублей. Выплаты выросли на 10,5% - до 3,1 млрд рублей.
Структура и динамика премий и выплат за 2022 год:
|Премии, 2022, млн руб.,
|Доля, 2022, %
|Темп прироста (сокращения) премий 2022/2021, %
|Выплаты, 2022, млн руб.
|Темп прироста (сокращения) выплат, 2022/2021, %
|Уровень выплат, 2022, %
|Уровень выплат, 2021, %
|ВСЕГО
|1 816 748
|100,0%
|0,5%
|893 219
|12,1%
|49,2%
|44,1%
|ДОБРОВОЛЬНОЕ, всего
|1 522 953
|83,8%
|-2,2%
|731 297
|15,0%
|48,0%
|40,8%
|Страхование жизни
|511 299
|28,1%
|-2,5%
|352 201
|22,2%
|68,9%
|55,0%
|инвестиционное страхование жизни
|118 344
|6,5%
|-46,1%
|245 168
|7,6%
|207,2%
|103,9%
|кредитное страхование жизни
|135 774
|7,5%
|-0,2%
|18 683
|14,9%
|13,8%
|11,9%
|накопительное страхование жизни
|247 874
|13,6%
|58,6%
|85 276
|107,7%
|34,4%
|26,3%
|рисковое страхование жизни
|5 522
|0,3%
|-34,3%
|814
|-16,5%
|14,7%
|11,6%
|прочее страхование жизни
|2 283
|0,1%
|13,5%
|598
|-8,7%
|26,2%
|32,5%
|пенсионное страхование
|1 503
|0,1%
|-30,8%
|1 663
|13,8%
|110,6%
|67,3%
|Личное страхование (кроме страхования жизни)
|420 885
|23,2%
|-8,9%
|189 144
|11,8%
|44,9%
|36,6%
|от несчастных случаев и болезней
|207 182
|11,4%
|-20,9%
|33 093
|22,9%
|16,0%
|10,3%
|ДМС
|213 702
|11,8%
|6,9%
|156 051
|9,7%
|73,0%
|71,1%
|Страхование имущества - всего
|498 579
|27,4%
|7,3%
|176 272,6
|7,9%
|35,4%
|35,1%
|добровольное страхование средств наземного транспорта (кроме средств железнодорожного транспорта)
|222 845
|12,3%
|7,6%
|121 549
|11,2%
|54,5%
|52,8%
|прочего имущества юридических лиц
|128 642
|7,1%
|7,0%
|30 679
|39,4%
|23,8%
|18,3%
|прочего имущества граждан
|84 252
|4,6%
|3,0%
|10 364
|14,1%
|12,3%
|11,1%
|Страхование гражданской ответственности
|43 373
|2,4%
|-4,0%
|6 846
|-28,3%
|15,8%
|21,1%
|Страхование предпринимательских рисков
|17 175
|0,9%
|-23,0%
|3 111
|10,5%
|18,1%
|12,6%
|Страхование финансовых рисков
|31 642
|1,7%
|-19,3%
|3 723
|32,3%
|11,8%
|7,2%
|ОСАГО
|273 103
|15,0%
|21,1%
|159 834
|11,3%
|58,5%
|63,6%