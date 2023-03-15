Общая чистая прибыль российских страховщиков в 2022 году сократилась на 14,6%

По данным ЦБ, объем страховых премий, собранных страховщиками за 2022 год, вырос на 0,5% и составил чуть более 1,8 трлн рублей.

Совокупные страховые выплаты в прошлом году выросли на 12,1% - до 893,2 млрд рублей по сравнению с 2021 годом. Выплаты увеличились во всех основных сегментах страхования.

Уровень выплат в 2022 году сложился в размере 49,2%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 44,1%.

Количество заключенных за 2022 год договоров сократилось на 0,4% - до 241,3 млн - по сравнению с 2021 годом. Средняя стоимость одного страхового полиса составила 7,5 тыс. рублей, увеличившись на 0,9%. Средняя выплата по одному страховому случаю выросла на 10,1% - до 16,5 тыс. рублей. Количество отказов в страховой выплате сократилось на 17,2% - до 384,6 тыс.

На долю премий по договорам страхования, заключенным с физлицами, пришлось 62,3% (в 2021 году - 65,2%), на долю премий по договорам страхования, заключенным с индивидуальными предпринимателями и юрлицами, - 37,7% (в 2021 году - 34,8%).

На добровольные виды страхования пришлось 83,8% (или 1,5 трлн рублей), тогда как годом ранее было 86,1%.

В 2022 году наибольшая доля премий пришлась на страхование жизни - 28,1%, что оказалось на 0,9 п.п. меньше, чем в 2021 году. Объем премий, собранных страховщиками в этом сегменте, сократился на 2,5% - до 511,3 млрд рублей. Такая динамика была обусловлена высокими темпами сокращения сборов по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) (на 46,1%, до 118,3 млрд рублей), происходящими на фоне существенного роста премий по накопительному страхованию жизни (НСЖ) (рост на 58,6%, до 247,9 млрд рублей).

Выплаты по страхованию жизни в целом составили 352,2 млрд рублей, увеличившись на 22,2%.

Следующим по величине доли в общей структуре премий стало страхование имущества - 27,4% всех собранных премий, что на 1,7 п.п. больше, чем годом ранее. Объем премий по страхованию имущества вырос на 7,3% - до 498,6 млрд рублей.

Выплаты по страхованию имущества в целом составили 176,3 млрд рублей, увеличившись на 7,9%.

Также значимым стал сектор моторного страхования с долей в 27,3%. ОСАГО заняло 15% в общей структуре премий, что на 2,6 п.п. больше, чем в 2021 году. Объем премий по ОСАГО за 2022 год вырос на 21,1% - до 273,1 млрд рублей. Выплаты составили 159,8 млрд рублей, увеличившись на 11,3%.

Доля в структуре страхования по автокаско составила 12,3%. Премии по автокаско за 2022 год выросли на 7,6% - до 222,8 млрд рублей - по сравнению с 2021 годом.

Премии по страхованию имущества юридических лиц выросли на 7%, до 128,6 млрд рублей, по страхованию физлиц - увеличились на 3% - до 84,3 млрд рублей.

Доля личного страхования (кроме страхования жизни) в 2022 году сократилась на 2,4 п.п. - до 23,2% - по сравнению с 2021 годом.

Объем премий в сегменте снизился на 8,9% - до 420,9 млрд рублей. Сокращение сборов по личному страхованию произошло из-за падения премий по страхованию от несчастных случаев и болезней на 20,9%, до 207,2 млрд рублей, поясняет ЦБ. При этом объем премий по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) вырос всего на 6,9% - до 213,7 млрд рублей.

Выплаты по личному страхованию составили 189,1 млрд рублей, увеличившись на 11,8%. В частности, выплаты по страхованию от НС выросли на 22,9% - до 33,1 млрд рублей, по ДМС - на 9,7%, до 156,1 млрд рублей.

На долю добровольного страхования гражданской ответственности в 2022 году пришлось 2,4% (сокращение на 0,1 п.п. по сравнению с 2021 годом). Объем премий снизился на 4% - до 43,4 млрд рублей. Выплаты сократились на 28,3% - до 6,8 млрд рублей.

На долю страхования финансовых рисков пришлось 1,7%, что на 0,4 п.п. меньше, чем в 2021 году. Объем премий снизился на 19,3% - до 31,6 млрд рублей. Выплаты выросли на 32,3% - до 3,7 млрд рублей.

На долю страхования предпринимательских рисков пришлось 0,9% (сокращение на 0,3 п.п.). Объем премий по данному виду страхования сократился на 23% и составил 17,2 млрд рублей. Выплаты выросли на 10,5% - до 3,1 млрд рублей.

Структура и динамика премий и выплат за 2022 год: