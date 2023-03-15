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Общая чистая прибыль российских страховщиков в 2022 году сократилась на 14,6%

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Общая чистая прибыль российских страховщиков по итогам 2022 года снизилась на 14,6%, до 173,1 млрд рублей, по сравнению с 2021 годом, следует из страховой статистики Банка России.

По данным ЦБ, объем страховых премий, собранных страховщиками за 2022 год, вырос на 0,5% и составил чуть более 1,8 трлн рублей.

Совокупные страховые выплаты в прошлом году выросли на 12,1% - до 893,2 млрд рублей по сравнению с 2021 годом. Выплаты увеличились во всех основных сегментах страхования.

Уровень выплат в 2022 году сложился в размере 49,2%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 44,1%.

Количество заключенных за 2022 год договоров сократилось на 0,4% - до 241,3 млн - по сравнению с 2021 годом. Средняя стоимость одного страхового полиса составила 7,5 тыс. рублей, увеличившись на 0,9%. Средняя выплата по одному страховому случаю выросла на 10,1% - до 16,5 тыс. рублей. Количество отказов в страховой выплате сократилось на 17,2% - до 384,6 тыс.

На долю премий по договорам страхования, заключенным с физлицами, пришлось 62,3% (в 2021 году - 65,2%), на долю премий по договорам страхования, заключенным с индивидуальными предпринимателями и юрлицами, - 37,7% (в 2021 году - 34,8%).

На добровольные виды страхования пришлось 83,8% (или 1,5 трлн рублей), тогда как годом ранее было 86,1%.

В 2022 году наибольшая доля премий пришлась на страхование жизни - 28,1%, что оказалось на 0,9 п.п. меньше, чем в 2021 году. Объем премий, собранных страховщиками в этом сегменте, сократился на 2,5% - до 511,3 млрд рублей. Такая динамика была обусловлена высокими темпами сокращения сборов по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) (на 46,1%, до 118,3 млрд рублей), происходящими на фоне существенного роста премий по накопительному страхованию жизни (НСЖ) (рост на 58,6%, до 247,9 млрд рублей).

Выплаты по страхованию жизни в целом составили 352,2 млрд рублей, увеличившись на 22,2%.

Следующим по величине доли в общей структуре премий стало страхование имущества - 27,4% всех собранных премий, что на 1,7 п.п. больше, чем годом ранее. Объем премий по страхованию имущества вырос на 7,3% - до 498,6 млрд рублей.

Выплаты по страхованию имущества в целом составили 176,3 млрд рублей, увеличившись на 7,9%.

Также значимым стал сектор моторного страхования с долей в 27,3%. ОСАГО заняло 15% в общей структуре премий, что на 2,6 п.п. больше, чем в 2021 году. Объем премий по ОСАГО за 2022 год вырос на 21,1% - до 273,1 млрд рублей. Выплаты составили 159,8 млрд рублей, увеличившись на 11,3%.

Доля в структуре страхования по автокаско составила 12,3%. Премии по автокаско за 2022 год выросли на 7,6% - до 222,8 млрд рублей - по сравнению с 2021 годом.

Премии по страхованию имущества юридических лиц выросли на 7%, до 128,6 млрд рублей, по страхованию физлиц - увеличились на 3% - до 84,3 млрд рублей.

Доля личного страхования (кроме страхования жизни) в 2022 году сократилась на 2,4 п.п. - до 23,2% - по сравнению с 2021 годом.

Объем премий в сегменте снизился на 8,9% - до 420,9 млрд рублей. Сокращение сборов по личному страхованию произошло из-за падения премий по страхованию от несчастных случаев и болезней на 20,9%, до 207,2 млрд рублей, поясняет ЦБ. При этом объем премий по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) вырос всего на 6,9% - до 213,7 млрд рублей.

Выплаты по личному страхованию составили 189,1 млрд рублей, увеличившись на 11,8%. В частности, выплаты по страхованию от НС выросли на 22,9% - до 33,1 млрд рублей, по ДМС - на 9,7%, до 156,1 млрд рублей.

На долю добровольного страхования гражданской ответственности в 2022 году пришлось 2,4% (сокращение на 0,1 п.п. по сравнению с 2021 годом). Объем премий снизился на 4% - до 43,4 млрд рублей. Выплаты сократились на 28,3% - до 6,8 млрд рублей.

На долю страхования финансовых рисков пришлось 1,7%, что на 0,4 п.п. меньше, чем в 2021 году. Объем премий снизился на 19,3% - до 31,6 млрд рублей. Выплаты выросли на 32,3% - до 3,7 млрд рублей.

На долю страхования предпринимательских рисков пришлось 0,9% (сокращение на 0,3 п.п.). Объем премий по данному виду страхования сократился на 23% и составил 17,2 млрд рублей. Выплаты выросли на 10,5% - до 3,1 млрд рублей.

Структура и динамика премий и выплат за 2022 год:

Премии, 2022, млн руб., Доля, 2022, % Темп прироста (сокращения) премий 2022/2021, % Выплаты, 2022, млн руб. Темп прироста (сокращения) выплат, 2022/2021, % Уровень выплат, 2022, % Уровень выплат, 2021, %
ВСЕГО 1 816 748 100,0% 0,5% 893 219 12,1% 49,2% 44,1%
ДОБРОВОЛЬНОЕ, всего 1 522 953 83,8% -2,2% 731 297 15,0% 48,0% 40,8%
Страхование жизни 511 299 28,1% -2,5% 352 201 22,2% 68,9% 55,0%
инвестиционное страхование жизни 118 344 6,5% -46,1% 245 168 7,6% 207,2% 103,9%
кредитное страхование жизни 135 774 7,5% -0,2% 18 683 14,9% 13,8% 11,9%
накопительное страхование жизни 247 874 13,6% 58,6% 85 276 107,7% 34,4% 26,3%
рисковое страхование жизни 5 522 0,3% -34,3% 814 -16,5% 14,7% 11,6%
прочее страхование жизни 2 283 0,1% 13,5% 598 -8,7% 26,2% 32,5%
пенсионное страхование 1 503 0,1% -30,8% 1 663 13,8% 110,6% 67,3%
Личное страхование (кроме страхования жизни) 420 885 23,2% -8,9% 189 144 11,8% 44,9% 36,6%
от несчастных случаев и болезней 207 182 11,4% -20,9% 33 093 22,9% 16,0% 10,3%
ДМС 213 702 11,8% 6,9% 156 051 9,7% 73,0% 71,1%
Страхование имущества - всего 498 579 27,4% 7,3% 176 272,6 7,9% 35,4% 35,1%
добровольное страхование средств наземного транспорта (кроме средств железнодорожного транспорта) 222 845 12,3% 7,6% 121 549 11,2% 54,5% 52,8%
прочего имущества юридических лиц 128 642 7,1% 7,0% 30 679 39,4% 23,8% 18,3%
прочего имущества граждан 84 252 4,6% 3,0% 10 364 14,1% 12,3% 11,1%
Страхование гражданской ответственности 43 373 2,4% -4,0% 6 846 -28,3% 15,8% 21,1%
Страхование предпринимательских рисков 17 175 0,9% -23,0% 3 111 10,5% 18,1% 12,6%
Страхование финансовых рисков 31 642 1,7% -19,3% 3 723 32,3% 11,8% 7,2%
ОСАГО 273 103 15,0% 21,1% 159 834 11,3% 58,5% 63,6%

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