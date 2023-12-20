Акционеры "Совкомфлота" одобрили дивиденды за 9 месяцев в 6,32 руб. на акцию

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Совкомфлот" на внеочередном собрании 18 декабря одобрили выплату дивидендов в размере 6,32 рубля на акцию за девять месяцев 2023 года, сообщила компания.

Всего на выплаты будет направлено 15 млрд рублей.

Дата закрытия реестра для выплаты дивидендов - 7 января 2024 года.

Дивиденды будут выплачены номинальным держателям акций не позднее 22 января 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 12 февраля 2024 года.

СКФ также подтвердил приверженность дивидендной политике по выплате дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной прибыли по МСФО по итогам года. "Решение о распределении прибыли и выплате итоговых дивидендов по результатам 2023 года будет принято акционерами общества на годовом собрании в 2024 году с учетом рекомендаций совета директоров в рамках действующей дивидендной политики", - говорится в сообщении.

Акционеры "Совкомфлота" на годовом собрании в июне одобрили выплату дивидендов в размере 4,29 рубля на акцию по итогам 2022 года, всего 10,188 млрд рублей. По итогам 2021 года компания дивиденды не выплачивала. Выплаты дивидендов за 2020 год составили 6,67 рубля на акцию, в сумме - 15,841 млрд рублей.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет - около 1,6%. РФ принадлежит 82,8%.