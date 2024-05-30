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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Финальные дивиденды "Совкомфлота" за 2023 год могут составить 11,27 рубля на акцию

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Совкомфлот" рекомендовал направить на дивиденды по итогам прошлого года 11,27 руб. на акцию (без учета промежуточных выплат - ИФ), сообщила компания.

Годовое собрание акционеров "Совкомфлота" состоится 30 июня в заочной форме. Дата определения лиц, имеющих право на участие в собрании, - 9 июня.

Датой определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлен 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым собранием акционеров компании.

Зарегистрированным в реестре акционеров номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим дивиденды планируется выплатить в срок не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

"Совкомфлот" выплатил промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 6,32 рубля на акцию.

Ранее компания подтвердила приверженность цели по выплате дивидендов за 2023 год на уровне 50% от скорректированной годовой прибыли по МСФО в рублях.

Как сообщалось, скорректированная чистая прибыль СКФ по МСФО в 2023 году выросла в 4,1 раза и составила 83,533 млрд рублей.

По итогам 2022 года "Совкомфлот" выплатил дивиденды в размере 4,29 рубля на акцию, всего - 10,188 млрд рублей. По итогам 2021 года компания дивиденды не выплачивала. Выплаты дивидендов за 2020 год составили 6,67 рубля на акцию, в сумме - 15,841 млрд рублей.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет - около 1,6%. РФ принадлежит 82,8%.

Совкомфлот
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