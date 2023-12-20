FESCO запустила морской контейнерный сервис между Египтом и Новороссийском

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) запустила регулярную морскую линию FESCO Egypt Direct Line (FEDL), которая напрямую соединяет Александрию (Египет) с Новороссийском без захода в порты трансшипмента, сообщила компания.

Расчетное транзитное время из Александрии (порт Эль-Дехейла) в Новороссийск составляет 6 дней и столько же - в обратном направлении. Частота отправок - один раз в две недели. Линию обслуживает собственный контейнеровоз группы FESCO Askold вместимостью 1080 TEU.

Сервис ориентирован преимущественно на доставку продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в рефрижераторных контейнерах. Основу грузопотока в импорте из Египта составляют овощи, фрукты и продукты питания растительного происхождения, в экспорте из России - удобрения и различная химия, продукты питания, зернобобовые и другая сельскохозяйственная продукция, а также товары деревообрабатывающей промышленности.

Первый заход контейнеровоза FESCO Askold в Александрию состоялся 20 декабря. После погрузки рефрижераторных грузов судно отправится в Новороссийск.

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 11 тыс. Флот группы включает 36 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.