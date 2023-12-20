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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

FESCO запустила морской контейнерный сервис между Египтом и Новороссийском

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) запустила регулярную морскую линию FESCO Egypt Direct Line (FEDL), которая напрямую соединяет Александрию (Египет) с Новороссийском без захода в порты трансшипмента, сообщила компания.

Расчетное транзитное время из Александрии (порт Эль-Дехейла) в Новороссийск составляет 6 дней и столько же - в обратном направлении. Частота отправок - один раз в две недели. Линию обслуживает собственный контейнеровоз группы FESCO Askold вместимостью 1080 TEU.

Сервис ориентирован преимущественно на доставку продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в рефрижераторных контейнерах. Основу грузопотока в импорте из Египта составляют овощи, фрукты и продукты питания растительного происхождения, в экспорте из России - удобрения и различная химия, продукты питания, зернобобовые и другая сельскохозяйственная продукция, а также товары деревообрабатывающей промышленности.

Первый заход контейнеровоза FESCO Askold в Александрию состоялся 20 декабря. После погрузки рефрижераторных грузов судно отправится в Новороссийск.

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 11 тыс. Флот группы включает 36 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.

FESCO Владивосток Новороссийск Феско Транс Трансгарант
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