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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

FESCO поставила второе судно на линию между Новороссийском и портами Индии

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) поставила второе судно для работы на регулярной линии FESCO Indian Line West (FIL-W), связывающей индийские порты Мундра и Нава-Шева с Новороссийском по маршруту через Суэцкий канал, сообщила компания.

Первый судозаход в индийский порт Нава-Шева судно "ФЕСКО Ольга" совершило 29 января.

Отмечается, что общая контейнерная вместимость морского сервиса FIL-W превысит 1,7 тыс. TEU, частота отправок увеличится до двух раз в месяц.

Линия работает по маршруту Нава-Шева - Мундра - Новороссийск и в обратном направлении. Транзитное время из портов Индии в Россию составляет порядка 16 дней.

Основу грузопотока сервиса в импортном направлении составляют строительные материалы, различная химия, продукты питания и рефрижераторные грузы. В экспортном – продукция российского лесопромышленного комплекса и сельскохозяйственные грузы.

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 11 тыс. Флот группы включает 37 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.

FESCO Новороссийск Индия
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