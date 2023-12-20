Перепродажи домов в США в ноябре неожиданно выросли впервые за 6 месяцев

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Продажи на вторичном рынке жилья в США в ноябре увеличились на 0,8% относительно предыдущего месяца и составили 3,82 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR).

Рост показателя зафиксирован впервые за 6 месяцев.

Аналитики в среднем ожидали снижения продаж до 3,77 млн домов с октябрьского уровня в 3,79 млн, который был минимальным с августа 2010 года, по данным Trading Economics.

Перепродажи жилья в США в ноябре были на 7,3% ниже, чем годом ранее.

Медианная цена дома выросла на 4% в годовом выражении - до $387,6 тыс.

Количество домов, выставленных на продажу, на конец прошлого месяца составляло 1,13 млн, что на 0,9% выше, чем годом ранее, но на 1,7% ниже октябрьского значения. При текущих темпах продаж потребовалось бы 3,5 месяца для реализации выставленных на продажу домов против 3,6 месяца в октябре. Считается, что показатель в шесть месяцев говорит о сбалансированности рынка, а менее пяти месяцев - о напряженной ситуации.

В NAR ожидают, что снижение ставок по ипотечным кредитам, отмечающееся в последнее время, приведет к увеличению продаж на вторичном рынке.

В 2024 году, согласно прогнозу NAR, перепродажи жилья увеличатся на 13,5% по сравнению с уровнем 2023 года и составят порядка 4,71 млн домов.

На вторичный рынок приходится примерно 90% контрактов на покупку жилья в США, при этом они учитываются в статистике только после завершения сделки.