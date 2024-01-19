Перепродажи домов в США в декабре снизились до минимума с 2010 года

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Продажи на вторичном рынке жилья в США в декабре сократились на 1% относительно предыдущего месяца и составили 3,78 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR).

Это минимальный показатель с августа 2010 года.

Результат стал неожиданностью для аналитиков, которые в среднем ожидали повышения на 0,3% - до 3,83 млн домов, сообщает MarketWatch. Респонденты Trading Economics не прогнозировали изменения с ноябрьского уровня в 3,82 млн.

Перепродажи жилья в США в декабре были на 6,2% ниже, чем годом ранее.

Медианная цена дома выросла на 4,4% в годовом выражении и достигла $382,6 тыс.

Количество домов, выставленных на продажу, на конец прошлого месяца составляло 1 млн, что на 4,2% выше, чем годом ранее, но на 11,5% меньше ноябрьского значения. При текущих темпах продаж потребовалось бы 3,2 месяца для реализации выставленных на продажу домов против 3,5 месяца в ноябре. Считается, что показатель в шесть месяцев говорит о сбалансированности рынка, а менее пяти месяцев - о напряженной ситуации.

"Ставки по ипотечным кредитам значительно ниже по сравнению с тем, что было всего два месяца назад, и ожидается, что в ближайшие месяцы на рынке появится больше домов", - заявил главный экономист NAR Лоуренс Юн.

По итогам всего 2023 года продажи на вторичном рынке США упали на 19% - до 4,09 млн домов, что является самым низким показателем с 1995 года. При этом медианная цена поднялась до рекордных $389,8 тыс.

В 2024 году, согласно прогнозу NAR, перепродажи жилья увеличатся на 13,5% по сравнению с уровнем 2023 года и составят порядка 4,71 млн домов.

На вторичный рынок приходится примерно 90% контрактов на покупку жилья в США, при этом они учитываются в статистике только после завершения сделки.