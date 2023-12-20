Рост цен производителей продовольствия в ноябре замедлился до 0,9%

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Производители пищевых продуктов РФ в ноябре по сравнению с октябрем повысили цены на свою продукцию на 0,9% сообщил Росстат в среду.

Темпы роста замедлились – в октябре они составляли 1,5%.

Цены производителей падали с июня 2022 года до февраля 2023 года. В феврале этого года они повысились на 0,5%, в марте – на 0,4%, в апреле – на 0,1%, в мае – на 0,7%, в июне – на 0,4%, в июле – на 1,5%, в августе – на 1,4%, в сентябре – на 1,6%.

С начала года цены выросли на 9,2%, по сравнению с ноябрем прошлого года – на 8,6%.

Эти показатели не учитывают цены на напитки.

Цены производителей напитков в ноябре по сравнению с октябрем снизились на 0,2%, с начала года – выросли на 4,3%, в годовом выражении – на 4,6%.