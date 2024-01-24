Росстат отметил рост цен у производителей продовольствия на 2% за год

В декабре цены производителей снизились в месячном измерении впервые с января

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В России производители пищевой продукции в 2023 году по сравнению с 2022 годом повысили цены на 2%, сообщил Росстат.

В декабре по сравнению с ноябрем цены снизились на 0,1%. Снижение произошло впервые с января 2023 года.

Цены производителей падали с июня 2022 года по январь 2023 года. В феврале 2023 года они повысились на 0,5%, в марте - на 0,4%, в апреле - на 0,1%, в мае - на 0,7%, в июне - на 0,4%, в июле - на 1,5%, в августе - на 1,4%, в сентябре - на 1,6%, в октябре 1,5%, в ноябре - на 0,9%.

В годовом выражении цены в декабре выросли на 9,2%.

Эти показатели не учитывают цены на напитки.

Цены производителей напитков в России в 2023 году по сравнению с предыдущим годом выросли на 7%, в декабре по сравнению с ноябрем - на 2,4%, в годовом выражении - на 6,8%.