Совет директоров TCS Group пополнил бывший менеджер Ozon и Baring Vostok

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров TCS Group (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") расширен до трех человек.

Как говорится в сообщении группы, в совет в качестве независимого директора вошел Александр Исаев.

Исаев ранее был старшим менеджером по корпоративному развитию и M&A в Ozon, менеджером по инвестициям в Baring Vostok.

В середине декабря совет директоров TCS Group покинули Дэниел Вулф и Мэри Тримитиоту. В совете тогда остались Алексей Малиновский (возглавляет его) и Татьяна Кузнецова.

Основной акционер TCS Group с долей 35% - компания "Интеррос" Владимира Потанина, выкупившая акции у основателя банка Олега Тинькова в апреле 2022 года.

TCS Group планирует перерегистрироваться с Кипра в РФ. Акционеры группы рассмотрят вопрос о редомициляции на внеочередном собрании 8 января 2024 года.