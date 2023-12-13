Совет директоров TCS Group покинули два директора из четырех

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров TCS Group (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") покинули Дэниел Вулф и Мэри Тримитиоту, сообщила пресс-служба группы.

Их отставка действительна с конца рабочего дня 13 декабря по кипрскому времени.

В совете директоров TCS Group остались Алексей Малиновский (возглавляет его) и Татьяна Кузнецова.

Акционеры группы в ноябре одобрили изменения в устав, согласно которым для принятия ключевых решений достаточно голосов двух директоров вместо четырех ранее. Также был сокращен минимальный состав совета - с четырех до двух человек. Эти изменения обусловлены текущим размером совета директоров, а также призваны повысить гибкость и обеспечить своевременное и немедленное принятие решений, отмечала ранее TCS.

TCS Group, сейчас зарегистрированная на Кипре, планирует сменить юрисдикцию, изучает все опции, говорил в начале ноября председатель правления Тинькофф банка Станислав Близнюк. На тот момент окончательный вариант смены юрисдикции выбран не был.

Основной акционер TCS Group с долей 35% - компания "Интеррос" Владимира Потанина, выкупившая акции у основателя банка Олега Тинькова в апреле 2022 года.