Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Совет директоров TCS Group покинули два директора из четырех

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров TCS Group (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") покинули Дэниел Вулф и Мэри Тримитиоту, сообщила пресс-служба группы.

Их отставка действительна с конца рабочего дня 13 декабря по кипрскому времени.

В совете директоров TCS Group остались Алексей Малиновский (возглавляет его) и Татьяна Кузнецова.

Акционеры группы в ноябре одобрили изменения в устав, согласно которым для принятия ключевых решений достаточно голосов двух директоров вместо четырех ранее. Также был сокращен минимальный состав совета - с четырех до двух человек. Эти изменения обусловлены текущим размером совета директоров, а также призваны повысить гибкость и обеспечить своевременное и немедленное принятие решений, отмечала ранее TCS.

TCS Group, сейчас зарегистрированная на Кипре, планирует сменить юрисдикцию, изучает все опции, говорил в начале ноября председатель правления Тинькофф банка Станислав Близнюк. На тот момент окончательный вариант смены юрисдикции выбран не был.

Основной акционер TCS Group с долей 35% - компания "Интеррос" Владимира Потанина, выкупившая акции у основателя банка Олега Тинькова в апреле 2022 года.

TCS Group Кипр Станислав Близнюк Тинькофф банк Татьяна Кузнецова Алексей Малиновский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Военный бюджет НАТО В 2024 году вырастет на 12%

Цены на уран в США впервые с января 2008 год превысили $82 за фунт

Цены на уран в США впервые с января 2008 год превысили $82 за фунт

Рубль в среду развернулся вниз к доллару и растерял рост к евро

Росстат повысил оценку роста ВВП России за январь-сентябрь до 3%

Рост цен на яйца в России с 5 по 11 декабря ускорился до 4,6%

Рост цен на яйца в России с 5 по 11 декабря ускорился до 4,6%

Инфляция в России с 5 по 11 декабря составила 0,2%, годовая ушла ниже 7,1%

Запасы нефти в США упали на 4,3 млн баррелей на прошлой неделе, сильнее прогноза

ФНС обсудила с пивоварами теневые схемы производства пива

Суд взыскал в доход государства "УралАТИ" и связанные с ним предприятия

Ставки по ипотеке в США обновили минимумы с июля

Ставки по ипотеке в США обновили минимумы с июля
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });