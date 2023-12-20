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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Фонд развития промышленности докапитализируют в 2023 г. на 75 млрд руб.

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Общий объем докапитализации Фонда развития промышленности (ФРП) РФ, из средств которого выдаются льготные кредиты на производство высокотехнологической продукции, в 2023 году составит 75 млрд рублей.

О планах дополнительной капитализации ФРП в среду сообщил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков на заседании президиума Совета законодателей РФ.

"Продолжает эффективно работать фонд развития промышленности. И в этом году мы выйдем ориентировочно на дополнительную докапитализацию", - сказал он.

В пресс-службе Минпромторга "Интерфаксу" уточнили, что на сегодняшний день фонд уже докапитализирован на 27,2 млрд рублей, еще 47,8 млрд будут выделены до конца года. Источником докапитализации выступит бюджет РФ.

ФРП создан в 2014 году на базе Российского фонда технологического развития для финансирования проектов, направленных на производство высокотехнологичной продукции, импортозамещение, лизинг оборудования, цифровизацию производств и других проектов. Фонд предоставляет целевые займы под 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей. ФРП также совместно с региональными фондами развития промышленности (РФРП) финансирует проекты, которым требуются займы до 200 млн рублей, в соотношении 90% (федеральные средства) на 10% (средства регионов).

Как сообщалось, в этом году обсуждалось несколько вариантов финансирования деятельности федерального и региональных ФРП, в числе источников докапитализации обсуждалось выделение средств, получаемых в виде добровольного взноса при выходе иностранных инвесторов с российского рынка (так называемый "налог на выход"). В апреле президент РФ Владимир Путин поручал правительству проработать различные источники финансирования региональных фондов развития промышленности, в том числе из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

ФРП
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