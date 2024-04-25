Фонд развития промышленности докапитализируют на 50 млрд рублей в 2024 году

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Поручение президента о докапитализации федерального Фонда развития промышленности (ФРП) предполагает выделение ежегодно по 50 млрд рублей в период до 2030 года, в 2024 году фонд также получит порядка 50 млрд рублей, первый транш в размере 20 млрд рублей будет направлен в ближайшие дни, сообщил "Интерфаксу" глава фонда Роман Петруца.

В начале года президент поручил правительству обеспечить докапитализацию ФРП в 2025-2030 годах на 300 млрд рублей.

"Действительно работа в рамках бюджетного планирования по этим 300 млрд рублей уже начата, она предполагает выделение по 50 млрд рублей в год, начиная с 2025 года. Но и в этом году на докапитализацию ФРП правительством запланировано около 50 млрд рублей, из них первые 20 млрд рублей мы получим на днях", - сказал Петруца в кулуарах съезда РСПП.

Он отметил, что с учетом возврата ранее выданных займов общий объем средств в распоряжении ФРП в 2024 году составит более 100 млрд рублей.

По словам Петруцы, в условиях высокой ключевой ставки спрос на программы финансирования ФРП со стороны промышленников превышает имеющиеся возможности. Пересматривать критерии финансирования проектов, среди которых критическое импортозамещение, пока не планируется, уточнил он.

ФРП создан в 2014 году на базе Российского фонда технологического развития для финансирования проектов, направленных на производство высокотехнологичной продукции, импортозамещение, лизинг оборудования, цифровизацию производств и других проектов. Фонд предоставляет целевые займы под 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей. ФРП также совместно с региональными фондами развития промышленности (РФРП) в соотношении 90% (федеральные средства) на 10% (средства регионов) финансирует проекты, которым требуются займы до 200 млн рублей.