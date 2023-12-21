Commerzbank начнет программу обратного выкупа акций на 600 млн евро в январе

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Commerzbank AG, второй по величине банк Германии, планирует запустить программу обратного выкупа акций на сумму 600 млн евро в начале января 2024 года.

Как говорится в пресс-релизе фининститута, он получил соответствующее разрешение от Европейского центрального банка и Немецкого финансового агентства.

Акции, которые банк выкупит, будут погашаться, отмечается в сообщении.

В сентябре текущего года Commerzbank заявил, что в общей сложности вернет акционерам 3 млрд евро за счет выплаты дивидендов и выкупа акций за 2022-2024 годы.

Акции банка подорожали на 19% с начала текущего года.