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Commerzbank в 2023 году увеличил чистую прибыль в 1,5 раза

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Commerzbank AG, второй по величине банк Германии, увеличил чистую прибыль по итогам 2023 года более чем в 1,5 раза (на 55%) и ожидает ее роста в текущем году.

Как сообщается в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в прошлом году составила 2,224 млрд евро против 1,435 млрд евро в 2022 году.

Выручка повысилась на 10,6% - до 10,461 млрд евро по сравнению с 9,461 млрд евро годом ранее. В том числе чистый процентный доход подскочил на 29,6%, составив 8,368 млрд евро. При этом чистый комиссионный доход сократился на 3,8% - до 3,386 млрд евро.

В четвертом квартале чистая прибыль Commerzbank снизилась на 16,4% - до 395 млн евро. Выручка увеличилась на 2% и достигла 2,409 млрд евро, в том числе чистый процентный доход вырос на 8,5% - до 2,126 млрд евро.

Аналитики в среднем оценивали квартальную прибыль на уровне 361 млн евро, а также ожидали выручку на уровне 2,45 млрд евро, говорится в консенсус-прогнозе, подготовленном самим банком.

Коэффициент достаточности основного капитала банка (CET 1) на конец декабря составлял 14,7% против 14,1% годом ранее.

Commerzbank ожидает, что чистая прибыль в 2024 году будет выше, чем в прошлом, при этом чистый процентный доход сократится примерно до 7,9 млрд евро, в том числе из-за ожидаемого снижения процентных ставок. При этом банк намерен увеличить чистый комиссионный доход на 4%.

Котировки акций Commerzbank в ходе торгов в четверг повышаются на 4,1%. За последние двенадцать месяцев рыночная стоимость банка уменьшилась на 5,1% (до 13 млрд евро), тогда как фондовый индекс DAX за этот период прибавил почти 10%.

Commerzbank Германия
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