Газовики Урала и Поволжья обновляют производственные рекорды на фоне холодов

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Подразделения "Газпрома" на Урале и в Поволжье обновляют производственные максимумы на фоне сильных холодов.

ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" сообщило, что в декабре побило собственный рекорд по максимальному суточному объему поставок потребителям.

По оперативным данным производственно-диспетчерской службы предприятия, 11 декабря в связи с аномальным похолоданием "трансгаз" поставил потребителям Свердловской, Курганской, Челябинской и Оренбургской областей 192,2 млн кубометров газа. Более четверти объема - это отбор из Совхозного подземного хранилища (эксплуатирующая организация - филиал ООО "Газпром ПХГ" "Совхозное УПХГ"), расположенного в Оренбургской области.

Предыдущий суточный максимум был зафиксирован более 10 лет назад - 8 декабря 2012 года. Тогда за сутки потребителям в зоне присутствия "Газпром трансгаз Екатеринбурга" было поставлено 184,8 млн куб. м.

Со своей стороны, "Газпром ПХГ" сообщает, что отбор газа из Канчуринско-Мусинского комплекса ПХГ в середине декабря превышал 54,4 млн куб. м в сутки - максимальный показатель за всю историю эксплуатации объекта.

За счет мощностей Канчуринско-Мусинского комплекса ПХГ удалось компенсировать более 76 процентов от общего объема потребления газа в Башкирии, что также является рекордным показателем.

"В целом во время прохождения первого морозного температурного пика текущей зимы суммарный отбор газа из российских ПХГ ПАО "Газпром" в отдельные сутки превышал 600 млн куб. м", - отмечают в "Газпром ПХГ".