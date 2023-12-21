Газовики Урала и Поволжья обновляют производственные рекорды на фоне холодов
Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Подразделения "Газпрома" на Урале и в Поволжье обновляют производственные максимумы на фоне сильных холодов.
ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" сообщило, что в декабре побило собственный рекорд по максимальному суточному объему поставок потребителям.
По оперативным данным производственно-диспетчерской службы предприятия, 11 декабря в связи с аномальным похолоданием "трансгаз" поставил потребителям Свердловской, Курганской, Челябинской и Оренбургской областей 192,2 млн кубометров газа. Более четверти объема - это отбор из Совхозного подземного хранилища (эксплуатирующая организация - филиал ООО "Газпром ПХГ" "Совхозное УПХГ"), расположенного в Оренбургской области.
Предыдущий суточный максимум был зафиксирован более 10 лет назад - 8 декабря 2012 года. Тогда за сутки потребителям в зоне присутствия "Газпром трансгаз Екатеринбурга" было поставлено 184,8 млн куб. м.
Со своей стороны, "Газпром ПХГ" сообщает, что отбор газа из Канчуринско-Мусинского комплекса ПХГ в середине декабря превышал 54,4 млн куб. м в сутки - максимальный показатель за всю историю эксплуатации объекта.
За счет мощностей Канчуринско-Мусинского комплекса ПХГ удалось компенсировать более 76 процентов от общего объема потребления газа в Башкирии, что также является рекордным показателем.
"В целом во время прохождения первого морозного температурного пика текущей зимы суммарный отбор газа из российских ПХГ ПАО "Газпром" в отдельные сутки превышал 600 млн куб. м", - отмечают в "Газпром ПХГ".
ООО "Газпром ПХГ" - 100-процентное дочернее предприятие ПАО "Газпром", объединившее в своей структуре российские подземные хранилища газа. Компания обеспечивает покрытие сезонной неравномерности потребления природного газа и стабилизирует работу Единой системы газоснабжения. Эксплуатирует 23 подземных хранилища газа в 27 объектах хранения. Численность работников - около 8 тыс. человек. Головной офис расположен в Санкт-Петербурге.
ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" - 100-процентное дочернее предприятие ПАО "Газпром", осуществляет обслуживание объектов газотранспортной системы, транспортировку и распределение газа на территории четырех областей: Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской. В составе компании - 24 филиала, в том числе 13 линейных производственных управлений магистральных газопроводов. Коллектив - около 8,5 тыс. человек. Головной офис - в Екатеринбурге.