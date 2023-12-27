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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Новак ждет роста потребления природного газа в России на 4% по итогам 2023 года

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Потребление природного газа в России в 2023 году увеличится на 4%, сообщил телеканалу "Россия 24" вице-премьер Александр Новак.

"Ожидается экономический рост больше 3%. В результате у нас потребление газа вырастет примерно на 4% в результате увеличения потребления со стороны населения, промышленных предприятий", - сказал он.

"Мы видим рост потребления нефтепродуктов примерно на 2,7-2,8%. Это все говорит о положительных изменениях именно в экономике нашей страны", - добавил вице-премьер.

Характеризуя работу энергетики в зимний период, он подчеркнул важность прохождения максимумов осенне-зимнего периода: "В этом году побиты все исторические рекорды, связанные с увеличением потребления и поставок на внутренний рынок".

Александр Новак
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