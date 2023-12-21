Доходность US Treasuries растет с минимумов за пять месяцев

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Доходность казначейских облигаций США поднимается в четверг после падения до пятимесячных минимумов по итогам предыдущей сессии.

Доходность 10-летних US Treasuries выросла в ходе торгов на 2,9 базисного пункта (б.п.), составив 3,88%. Показатель для 2-летних бумаг увеличился на 3,7 б.п., до 4,37%, 30-летних облигаций - на 2,2 б.п, до 4,01%.

Участники рынка ждут данных о ВВП США, которые будут опубликованы позднее в четверг, и значения индекса PCE, ключевого для Федрезерва показателя инфляции, в пятницу.

"Реальная доходность резко снизилась за последние два месяца, и точка равновесия сместилась с локальных уровней, достигнутых две недели назад, - отметили аналитики JPMorgan под руководством Джея Барри. - Нам кажется, что предложение (гособлигаций - ИФ) должно немного снизиться, чтобы рынок его успешно переварил".