Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Доходность US Treasuries растет с минимумов за пять месяцев

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Доходность казначейских облигаций США поднимается в четверг после падения до пятимесячных минимумов по итогам предыдущей сессии.

Доходность 10-летних US Treasuries выросла в ходе торгов на 2,9 базисного пункта (б.п.), составив 3,88%. Показатель для 2-летних бумаг увеличился на 3,7 б.п., до 4,37%, 30-летних облигаций - на 2,2 б.п, до 4,01%.

Участники рынка ждут данных о ВВП США, которые будут опубликованы позднее в четверг, и значения индекса PCE, ключевого для Федрезерва показателя инфляции, в пятницу.

"Реальная доходность резко снизилась за последние два месяца, и точка равновесия сместилась с локальных уровней, достигнутых две недели назад, - отметили аналитики JPMorgan под руководством Джея Барри. - Нам кажется, что предложение (гособлигаций - ИФ) должно немного снизиться, чтобы рынок его успешно переварил".

JPMorgan US Treasuries США ФРС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Голландский Dow Europe Holding получил разрешение на продажу российской "дочки"

Аналитики ПСБ отметили давление на рубль спекулятивных операций

Курс евро поднялся выше 101 рубля впервые с 26 октября

Курс евро поднялся выше 101 рубля впервые с 26 октября

IKEA предупредила о перебоях с поставками из-за атак в Красном море

Warner Bros. ведет переговоры о слиянии с Paramount

Warner Bros. ведет переговоры о слиянии с Paramount

Brent подешевела до $79,31 за баррель

США ввели санкции против ряда трейдеров, торгующих российской нефтью

США ввели санкции против ряда трейдеров, торгующих российской нефтью

Инфляция в РФ с 12 по 18 декабря составила 0,18%, годовая выросла до 7,2%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });