Доходность 10-летних гособлигаций США слабо снижается

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Доходность 10-летних казначейских облигаций США умеренно снижается в среду, инвесторы строят прогнозы для финансовых рынков и денежно-кредитной политики на следующий год, сообщает CNBC.

Доходность 10-летних US Treasuries опустилась в ходе торгов на 2,8 базисного пункта (б.п.), составив 3,872%. Показатель для 2-летних бумаг в целом стабилен и составляет 4,296%.

Федеральная резервная система по итогам декабрьского заседания спрогнозировала, что процентные ставки будут снижены трижды в 2024 году. Дальнейшие снижения ожидаются в 2025 и 2026 годах на фоне замедления инфляции.

Рынки ожидают, что в январе Федрезерв оставит ставки на прежнем уровне, при этом оценивают вероятность сокращения стоимости заимствований на заседании в марте более чем в 84%, по данным FedWatch от CME Group.