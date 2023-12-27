Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Доходность 10-летних гособлигаций США слабо снижается

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Доходность 10-летних казначейских облигаций США умеренно снижается в среду, инвесторы строят прогнозы для финансовых рынков и денежно-кредитной политики на следующий год, сообщает CNBC.

Доходность 10-летних US Treasuries опустилась в ходе торгов на 2,8 базисного пункта (б.п.), составив 3,872%. Показатель для 2-летних бумаг в целом стабилен и составляет 4,296%.

Федеральная резервная система по итогам декабрьского заседания спрогнозировала, что процентные ставки будут снижены трижды в 2024 году. Дальнейшие снижения ожидаются в 2025 и 2026 годах на фоне замедления инфляции.

Рынки ожидают, что в январе Федрезерв оставит ставки на прежнем уровне, при этом оценивают вероятность сокращения стоимости заимствований на заседании в марте более чем в 84%, по данным FedWatch от CME Group.

США US Treasuries ФРС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цены на нефть усилили снижение, Brent торгуется у $80,7 за баррель

Цены на нефть усилили снижение, Brent торгуется у $80,7 за баррель

МосБиржа начинает расчет индексов бриллиантов

МосБиржа начинает расчет индексов бриллиантов

JPMorgan в январе-сентябре получил пятую часть прибыли всех банков США

JPMorgan в январе-сентябре получил пятую часть прибыли всех банков США

Новак ожидает цену Brent в 2024 году в диапазоне $80-85 за баррель

"СПБ биржа" будет проводить торги 3-5 и 8 января

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Косметический концерн Avon передумал продавать российский бизнес

Brent подешевела до $81 за баррель после декабрьских максимумов накануне

Brent подешевела до $81 за баррель после декабрьских максимумов накануне

Половина экспорта нефти и нефтепродуктов из РФ в 2023 году приходится на Китай

"Газпром" в 2024 г. увеличит расходы на газификацию на 14% - до 270 млрд рублей

"Газпром" в 2024 г. увеличит расходы на газификацию на 14% - до 270 млрд рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });