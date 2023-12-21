Оценка роста ВВП США в III квартале ухудшена до 4,9%

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Экономика США в третьем квартале увеличилась на 4,9% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным министерства торговли.

Это максимальные темпы подъема с октября-декабря 2021 года. Тем не менее, ранее сообщалось о более значительном росте - на 5,2%.

Аналитики в среднем не ожидали пересмотра с ранее объявленного уровня, сообщает Trading Economics.

Темпы роста ВВП существенно ускорились по сравнению со вторым кварталом, когда он увеличился на 2,1%.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети экономики США, в июле-сентябре повысились на 3,1% (предварительно сообщалось о росте на 3,6%), что является самым существенным приростом с последнего квартала 2021 года.

Экспорт увеличился на 5,4%, импорт - на 4,2%. Ранее было объявлено о повышении первого показателя на 6%, второго - на 5,2%.

Между тем рост госрасходов был пересмотрен в лучшую сторону - до 5,8% с 5,5%, инвестиций в сфере жилищного строительства - до 6,7% с 6,2% (первый подъем показателя почти за два года).

Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в третьем квартале вырос на 2% относительно предыдущих трех месяцев (ранее сообщалось о повышении на 2,3%). Это минимальный подъем с четвертого квартала 2020 года. В апреле-июне этого года индикатор увеличился на 3,7%.

Корпоративные прибыли в США в июле-сентябре увеличились на 3,7% по сравнению с предыдущим кварталом - до $2,698 трлн. Прежде говорилось о росте на 4,1%.

Прибыли компаний относительно третьего квартала 2022 года снизились на 2,1%, а не на 1,7%, как сообщалось ранее.

Предварительная оценка изменения ВВП в четвертом квартале будет обнародована 25 января. Аналитики ожидают замедления темпов экономического роста в конце года до 1-2%, пишет MarketWatch.