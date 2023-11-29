Оценка роста ВВП США в III квартале улучшена до 5,2%

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Экономика США в третьем квартале увеличилась на 5,2% в пересчете на годовые темпы, по пересмотренным данным Министерства торговли страны.

Это максимальные темпы подъема с октября-декабря 2021 года. Ранее сообщалось о росте на 4,9%.

Аналитики в среднем прогнозировали пересмотр показателя до 5%, согласно результатам опросов Trading Economics и MarketWatch.

Таким образом, темпы роста ВВП существенно ускорились по сравнению со вторым кварталом, когда он увеличился на 2,1%.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети экономики США, в июле-сентябре повысились на 3,6% (предварительно сообщалось о росте на 4%, что также является самым существенным приростом с последнего квартала 2021 года).

Подъем госрасходов был пересмотрен до 5,5% с 4,6%, инвестиций в сфере жилищного строительства - до 6,2% с 3,9% (первый прирост показателя за два года).

Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в третьем квартале вырос на 2,3% относительно предыдущих трех месяцев. Это минимальный подъем с четвертого квартала 2020 года. Во втором квартале индикатор увеличился на 3,7%.

Представленная Минторгом информация является второй оценкой изменения ВВП США из трех. Публикация окончательных данных за третий квартал запланирована на 21 декабря.