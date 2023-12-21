BASF и L1 продают Harbour Energy активы Wintershall Dea за пределами России

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Германский химический концентр BASF принял решение о продаже нефтегазовых активов компании Wintershall Dea за пределами России британской независимой компании Harbour Energy plc.

Как говорится в сообщении BASF, акционеры Wintershall Dea - BASF и LetterOne получат вместе $2,15 млрд, а также акции объединенной компании (54,5%, в том числе BASF - 39,6%). Таким образом, стоимость активов Wintershall Dea оценивается в $11,2 млрд; она учитывает облигации компании на $4,9 млрд, которые будут переведены на покупателя при закрытии сделки.

Так как акции Harbour торгуются на Лондонской фондовой бирже, это позволит BASF постепенно и оптимально избавляться от них в течение следующих нескольких лет.

Сделка не охватывает штаб-квартиры Wintershall Dea в Касселе и Гамбурге и их персонал, где работает около 850 сотрудников. Кто-то из них продолжит работать в Harbour, но в целом офисы ждет реструктуризация и закрытие.

Продажу планируется закрыть в четвертом квартале 2024 года.

BASF и LetterOne останутся владельцами компании, связанной с российскими активами и совместных предприятий с "Газпромом" за ее пределами (Wintershall AG в Ливии, Wintershall Noordzee BV в Нидерландах, доля в Nord Stream AG). Кроме того, продолжается подготовка к отдельной продаже доли в газотранспортном СП WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG. Она владеет долями в компаниях Gascade, а также газопроводах OPAL и NEL.

Консультантами BASF выступили Morgan Stanley & Co. International plc и Freshfields Bruckhaus Deringer.

Месяц назад западная пресса сообщала о работе BASF с консультантами о продаже нефтегазового бизнеса и называла еще одним возможным покупателем актива нефтяную компанию Абу-Даби ADNOC.