Цены на нефть растут и завершают неделю в плюсе

Brent торгуется выше $80 за баррель

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в пятницу и завершают неделю уверенным ростом из-за проблем с транспортировкой энергоресурсов через Красное море.

Движение танкеров в Красном море резко сократилось в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составила $80,04 за баррель, что на $0,65 (0,82%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подешевели на $0,31 (0,4%), до $79,39 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,6 (0,81%), до $74,49 за баррель. В четверг эти контракты снизились в цене на $0,33 (0,4%), до $73,89 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 4,5%, WTI - на 3%.

В четверг цены на нефть опустились на информации о выходе Анголы из ОПЕК, в которой страна состояла 16 лет. Такое решение Анголы говорит о наличии серьезных противоречий в ОПЕК, пытающейся ограничить добычу, чтобы поддержать цены на нефть, отмечает Market Watch.

"На первый взгляд выход Анголы из ОПЕК не такое уж важное событие, учитывая, что страна едва могла выполнить свою квоту по добыче", - отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

"Опасения, однако, вызывает то, что выход Анголы может быть сигналом скрытой напряженности, связанной с тем, что ОПЕК уступает долю рынка производителям, не входящим в него", - приводит слова эксперта Market Watch.