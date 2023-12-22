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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Brent подорожала до $80,01 за баррель

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок завершает неделю уверенным ростом из-за проблем с перевозкой энергоресурсов через Красное море из-за нападений хуситов на танкеры.

По данным Bloomberg, на этой неделе лишь порядка 30 судов, в том числе с нефтью и нефтепродуктами, зашли в Баб-эль-Мандебский пролив - это более чем на 40% ниже среднего значения за предыдущие три недели.

К 14:10 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,62 (0,78%), до $80,01 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,73 (0,99%), до $74,62 за баррель.

В четверг цены на нефть опустились на информации о выходе Анголы из ОПЕК, где страна состояла 16 лет.

Однако с начала этой недели Brent выросла в цене на 4,5%, WTI - почти на 4%.

В понедельник торгов на нефтяном рынке не будет из-за Рождества.

"Геополитические риски, связанные с атаками на суда в Красном море, будут поддерживать рынок в ближайшей перспективе", - сказал Financial Times аналитик Maybank Чак Реунгсинпинья. Сдерживающими факторами останутся высокие запасы, а также рост добычи в США, добавил он.

Brent WTI Красное море ОПЕК США Ангола Баб-эль-Мандебский пролив
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