Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2%

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом рублевых цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и подросшей нефти (Brent превысила $80 за баррель); индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,2% во главе с бумагами "Магнита", индекс РТС незначительно просел на фоне ослабления рубля.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3079,21 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1051,31 пункта (-0,05%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,1%.

Доллар вырос до 92,24 рубля (+0,09 рубля).

Подорожали акции "Магнита" (+1,1%), "Яндекса" (+0,6%), "НЛМК" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,5% "префы"), "МТС" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "Полюса" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,3% "префы"), ВТБ (+0,1%).

ВТБ в ноябре заработал чистую прибыль по МСФО в размере 14,7 млрд рублей, за 11 месяцев - 417,5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. "Мы находимся ровно в траектории достижения таргета "430 плюс" миллиардов рублей", - заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, комментируя финансовые результаты.

Подешевели акции "АЛРОСА" (-0,3%), Polymetal (-0,3%), расписки TCS Group (-0,3%), OZON (-0,3%), бумаги "Татнефти" (-0,2%), "Русала" (-0,2%).

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 3050-3100 пунктов. "Беря во внимание попытки цен на Brent подняться выше $80 за баррель, ослабление рубля и приближение дивидендных отсечек, вновь отдаем предпочтение акциям нефтегазовых компаний. Лучше рынка могут быть также бумаги, которые будут сегодня включены в состав индекса МосБиржи", - полагает аналитик.

Накануне рынок акций прервал серию 4-дневного роста, индекс МосБиржи так и не смог преодолеть отметку 3100 пунктов. Хорошо себя показали бумаги "Мечела", которые с пятницы будут включены в основной индекс МосБиржи. Помимо "Мечела" в расчет индекса войдут бумаги ГК "Самолет", "Совкомфлота" и "Мосэнерго". Акции "НОВАТЭКа" просели после новостей о том, что компания направила клиентам уведомление о форс-мажоре по проекту "Арктик СПГ-2", отметил Головинов.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что в ближайшие дни индекс МосБиржи продолжит оставаться в высоковолатильном боковике, но под конец следующей недели, когда объемы торгов традиционно упадут, возможны сильные движения как рынка в целом, так и отдельных бумаг.

Накануне рынок просел вслед за нефтью, где поводом для распродаж послужили новости о выходе Анголы из ОПЕК. Сама по себе Ангола не играет заметной роли в мировой нефтедобыче (ее доля на рынке составляет порядка 1%), однако опасен прецедент, подтверждающий слухи, что некоторые страны картеля недовольны снижением добычи, которая освобождает рынок нефти для не входящих в ОПЕК+ стран.

Впрочем, провал нефти был довольно быстро выкуплен, и в пятницу Brent вновь штурмует рубеж $80 за баррель. Такая ситуация окажет поддержку российскому рынку акций в первой половине дня, считает Антонов.

В мире

В США индексы акций накануне выросли на 0,9-1,3% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали статданные, которые могут повлиять на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы.

Министерство торговли ухудшило оценку роста ВВП США в третьем квартале до 4,9% с 5,2% в пересчете на годовые темпы, согласно окончательным данным. Это максимальные темпы подъема с октября-декабря 2021 года. Эксперты не ожидали пересмотра показателя.

Индекс производственной активности, опубликованный Федеральным резервным банком (ФРБ) Филадельфии, в декабре упал до минус 10,5 пункта по сравнению с минус 5,9 пункта месяцем ранее. Рынок в среднем прогнозировал рост до минус 3 пунктов. Отрицательное значение индикатора говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона, положительное - об усилении. Показатель завершил в минусе 17-й месяц из последних 19-ти.

Индекс опережающих экономических показателей США в ноябре потерял 0,5% после снижения на пересмотренный 1% месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот показатель. Ноябрьская динамика совпала с консенсус-прогнозом экономистов, опрошенных The Wall Street Journal. Средняя оценка экспертов, которую приводит Trading Economics, предполагала спад на 0,4%.

Индикатор снижается уже 20 месяцев подряд, что указывает на перспективу рецессии в американской экономике. Последний раз столь длинный спад индекса наблюдался в период Великой рецессии (с конца 2007 по 2009 год).

Индекс Conference Board показывает ожидаемое развитие экономики страны в ближайшие 3-6 месяцев. Он рассчитывается на основе десяти основных экономических показателей, семь из которых известны еще до публикации индикатора. В ноябре 9 из 10 компонентов индекса не изменились или снизились.

В Азии в пятницу наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский ASX Australia - на 0,03%, южнокорейский Kospi просел на 0,02%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2-0,4%).

Народный банк Китая на этой неделе оставил базовые процентные ставки (LPR) без изменения, что разочаровало инвесторов, которые ожидали смягчения денежно-кредитной политики для поддержания восстановления экономики страны. Тем не менее, аналитики прогнозируют, что ЦБ пойдет на сокращение ставок и нормы обязательного резервирования для банков в следующем году, пишет Trading Economics.

Потребительские цены в Японии в ноябре выросли на 2,8% в годовом выражении, сообщило в пятницу министерство внутренних дел и коммуникаций. Таким образом, темпы подъема замедлились по сравнению с 3,3% в октябре и оказались минимальными с июля 2022 года. Аналитики ожидали в прошлом месяце повышения на 2,6%, по данным Trading Economics.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в прошлом месяце выросли на 2,5% в годовом выражении после подъема на 2,9% в октябре. Результат совпал с консенсус-прогнозом. Подъем также был самым незначительным с июля 2022 года.

Нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены вернулись к росту и завершают неделю уверенным подъемом из-за проблем с транспортировкой энергоресурсов через Красное море. Движение танкеров в Красном море резко сократилось в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $80,13 за баррель (+0,9% и -0,4% накануне), февральская цена WTI - $74,6 за баррель (+1% и -0,4% в четверг).

С начала этой недели Brent подорожала на 4,5%, WTI - на 3%.

В четверг цены на нефть опустились на информации о выходе Анголы из ОПЕК, в которой страна состояла 16 лет. Такое решение Анголы говорит о наличии серьезных противоречий в ОПЕК, пытающейся ограничить добычу, чтобы поддержать цены на нефть, отмечает Market Watch.