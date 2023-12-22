"АЛРОСА" в 2023 году снизила добычу на 3%

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" в 2023 году добыла 34,6 млн карат, выполнив план, заявил на совещании у главы Якутии Айсена Николаева гендиректор компании Павел Маринычев, представляя предварительные итоги деятельности за 2023 год и планы на 2024 год. Об этом сообщает сайт администрации республики.

По сравнению с показателем 2022 года (35,6 млн карат) добыча сократилась на 3%.

Предприятия "АЛРОСА" в 2024 году будут работать в полном объеме для выполнения поставленных задач, добавил Маринычев.

"АЛРОСА" выполнила все основные производственные и плановые показатели на 2023 год", прокомментировал результаты глава Якутии Айсен Николаев.

Контролирующая почти треть мирового рынка алмазного сырья "АЛРОСА" после попадания весной 2022 года в SDN list не публикует производственные показатели и планы по добыче. Экс-глава компании Сергей Иванов в конце 2022 года говорил, что ориентир по добыче на 2023 год примерно соответствует добыче в 2022 году.

Новые санкционные ограничения на российские алмазы, на этот раз со стороны стран G7, вступят в силу с начала 2024 года. G7 объявила в декабре о введении с января 2024 года прямого запрета на импорт российских алмазов, а с марта - бриллиантов, ограненных из них в других странах. Основной из них является Индия, на которую приходится 90% мировой индустрии огранки и полировки алмазов.