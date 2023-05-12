Гендиректором "АЛРОСА" может стать бывший зампред правительства Якутии Павел Маринычев

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Генеральным директором "АЛРОСА" вместо покидающего этот пост Сергея Иванова может стать глава россыпной "дочки" "Алмазы Анабара", бывший первый заместитель председателя правительства Якутии Павел Маринычев, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с обсуждением этого вопроса.

Представители "АЛРОСА" и Якутии это не комментируют.

По данным одного из собеседников агентства, этот вопрос уже можно считать решенным, по информации другого - проект правительственной директивы госпредставителям в наблюдательном совете о досрочном прекращении полномочий Иванова и избрании Маринычева подготовлен, но информации о подписании документа у него пока нет.

О кадровых перестановках может быть объявлено на ближайшем заседании набсовета "АЛРОСА", сообщил еще один источник "Интерфакса", близкий к совету.

Контракт с новым гендиректором "АЛРОСА" может быть подписан на 3 года.

Таким же был первый контракт Иванова в "АЛРОСА" в 2017 году. В 2020 году он был переизбран на должность генерального директора - председателя правления сроком на пять лет.

Несмотря на то, что контракт Иванова истекает лишь в 2025 году, он решил покинуть алмазодобывающую компанию и перейти в Volga Group Геннадия Тимченко, сообщал РБК в декабре 2022 года.

Иванов, сын бывшего главы администрации президента России Сергея Иванова, в феврале 2022 г попал в SDN-list.

"АЛРОСА" в апреле 2022 года попала под санкции США. Несмотря на этот факт и уход ряда долгосрочных клиентов, компании в целом удалось стабилизировать сбыт, опираясь на традиционных индийских контрагентов и рассчитываясь в валютах дружественных стран.

Контролирующая почти треть мирового рынка алмазного сырья "АЛРОСА" не публикует операционные и финансовые результаты с марта 2022 года. Оборот организаций, занимающихся добычей прочих полезных ископаемых в Якутии (в этом сегменте раскрываются данные по алмазам, а показатель на протяжении последних лет коррелировал с результатами "АЛРОСА"), по итогам 2022 года сократился на 12,1%, до 244,66 млрд рублей. За первый квартал 2023 года реализация была на 7% ниже уровня аналогичного периода 2022 года.

Маринычеву 44 года. Россыпную "дочку" "АЛРОСА" он возглавил в июне 2016 года, до этого в течение шести лет работал заместителем и первым заместителем председателя правительства республики Саха (Якутия), где курировал вопросы геологии, недропользования, промышленности, ЖКХ, энергетики и строительства. В 2005-2010 годах он работал в руководстве "Сахатранснефтегаза".

"Алмазы Анабара" занимаются добычей алмазов на россыпных (аллювиальных) месторождениях в Анабарском, Оленекском, Булунском и Жиганском улусах Якутии. Добыча ведется в период с мая-июня по сентябрь, в зависимости от погодных условий. На россыпную "дочку" в 2021 г пришлось 4% добычи по группе "АЛРОСА" (1,4 млн карат). Годом ранее эта доля составляла 12%, резкое снижение показателя в 2021 г было вызвано прекращением добычи на россыпи Эбелях в качестве одной из антикризисных мер во время пандемии. В 2016 г "Алмазы Анабара" получили лицензии на добычу попутного золота и других драгметаллов в связке с алмазодобычей, с 2017 г компания производит порядка 150 кг золота в год.