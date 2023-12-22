"Русснефть" в 2024 году утроит капитальные вложения

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Бизнес-план "Русснефти" на 2024 год предполагает трехкратное увеличение капитальных вложений, сообщил корпоративному изданию "Время Русснефти" вице-президент компании по капитальному строительству Александр Пермяков.

"Назову некоторые из значимых проектов. На Восточно-Каменном месторождении намечено выполнить основную часть работ по строительству установки подготовки нефти. В Нижневартовском филиале запланировано построить нефтепровод с Западно-Варьеганского месторождения длиной 32 км (до ЦППН Варьеганского участка - ИФ). Приступим к реконструкции системы измерений количества и показателей качества нефти на Западно-Могутлорском участке недр. В Ульяновском филиале будет продолжена реконструкция битумной установки НБУ-500, в Саратовском филиале планируется построить новую газокомпрессорную станцию на ЦПТНГ-2 (цех подготовки и транспорта нефти и газа - ИФ) "Северный", - сказал он.

Абсолютные цифры в газете не названы.

В сентябре президент компании Евгений Толочек сообщал, что инвестиционная программа "Русснефти" в 2023 году была сокращена на треть, до 16 млрд рублей в связи с неблагоприятной конъюнктурой мирового рынка. "Мы уже начали восстанавливаться и продолжим это в следующем году. Активно работаем над этим. В следующем году ожидаем восстановление до того объема инвестиций, который для нас считается нормой, если опять не будет никаких "черных лебедей", как, например, огромного дисконта между Brent и Urals", - отметил тогда он.

Таким образом, объем капвложений компании в 2024 году может составить около 48 млрд рублей.

По итогам 2022 года капитальные затраты "Русснефти" составили 26 млрд рублей (+ 30% к 2021 году).