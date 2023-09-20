"Русснефть" в 2023 году снизит инвестпрограмму на треть, до 16 млрд руб.

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Инвестиционная программа "Русснефти" в 2023 году была сокращена на треть, до 16 млрд рублей, сообщил журналистам президент компании Евгений Толочек в кулуарах Промышленно-энергетического форума в Тюмени.

"Мы уже начали восстанавливаться и продолжим это в следующем году. Активно работаем над этим. В следующем году ожидаем восстановление до того объема инвестиций, который для нас считается нормой, если опять не будет никаких "черных лебедей", как, например, огромного дисконта между Brent и Urals", - сказал Толочек.

Как сообщалось, "Русснефть" ранее скорректировала программу инвестиций на 2023 год и отложила реализацию перспективных проектов в связи с кризисом в макроэкономике, а также ввиду сложившейся конъюнктуры на мировом нефтяном рынке.

По итогам 2022 года капитальные затраты "Русснефти" выросли на 30% к предыдущему году - до 26 млрд рублей. Ранее Толочек сообщал, что компания в 2023 году планирует направить на инвестиции около 29 млрд рублей.