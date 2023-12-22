Доходы американцев в ноябре выросли на 0,4%

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Доходы населения США в ноябре 2023 года выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Минторговли страны.

Расходы американцев увеличились на 0,2%.

Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал рост доходов на 0,4%, расходов - на 0,3%.

Для сравнения: в октябре доходы и расходы американцев выросли на 0,2%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в ноябре снизился на 0,1% относительно предыдущего месяца и вырос на 2,6% к ноябрю прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали отсутствие изменений в помесячном сравнении и рост на 2,8% в годовом.

В октябре индикатор не изменился месяц к месяцу и повысился на 2,9% год к году.

Повышение индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце замедлилось в помесячном выражении до 0,1% с 0,2% в сентябре, в годовом - до 3,2% с 3,5%. Рынок в среднем ожидал подъема на 0,2% и 3,3% соответственно.

Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

На потребительские расходы приходится около 70% экономики США.

Для сравнения: в октябре доходы и расходы американцев выросли на 0,2%.