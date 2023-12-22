В Лондоне несколько дней в январе будут бастовать сотрудники метро

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Работники лондонского метро проведут забастовки в январе из-за разногласий работодателей по вопросу повышения зарплат, предупредил профсоюз RMT.

Инженерно-технический персонал будет бастовать 5-6 января, диспетчеры - 7-8 января, операторы устройств сигнализации - 9 и 12 января, машинисты и работники станций - 10 января.

Более 90% членов RMT проголосовали против предложения метрополитена о повышении зарплат на 5%, ниже уровня инфляции.

Профсоюз назвал этот вариант неприемлемым с учетом формирования премиального фонда на 13 млн фунтов стерлингов ($16,5 млн) для высшего руководства управляющей метрополитеном корпорации Transport for London и повышения в этом году оклада ее комиссара на 11%, до 395 тысяч фунтов в год.