Продажи новостроек в США в ноябре неожиданно упали на 12,2%

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Продажи новых домов в США в ноябре упали на максимальные с апреля 2022 года 12,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 590 тысяч в пересчете на годовые темпы, сообщило Министерство торговли страны.

По пересмотренным данным, в октябре 2023 года было продано 672 тысячи домов, а не 679 тысяч, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали роста продаж в ноябре до 685 тысяч с ранее объявленного уровня, по данным Trading Economics.

Продажи новостроек в Штатах в ноябре были на 1,4% выше, чем годом ранее (582 тысячи).

Медианная цена нового дома в США в ноябре составила $434,7 тысячи по сравнению с $462,3 тысячи в прошлом году.

Количество выставленных на продажу новостроек на конец ноября составляло 451 тысячу по сравнению с 440 тысячами. месяцем ранее. При текущих темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 9,2 месяца против 7,9 месяца в октябре. Эксперты традиционно считают, что показатель на уровне шести месяцев указывает на сбалансированность рынка.

Новая недвижимость составляет порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка.