Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Продажи новостроек в США в ноябре неожиданно упали на 12,2%

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Продажи новых домов в США в ноябре упали на максимальные с апреля 2022 года 12,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 590 тысяч в пересчете на годовые темпы, сообщило Министерство торговли страны.

По пересмотренным данным, в октябре 2023 года было продано 672 тысячи домов, а не 679 тысяч, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали роста продаж в ноябре до 685 тысяч с ранее объявленного уровня, по данным Trading Economics.

Продажи новостроек в Штатах в ноябре были на 1,4% выше, чем годом ранее (582 тысячи).

Медианная цена нового дома в США в ноябре составила $434,7 тысячи по сравнению с $462,3 тысячи в прошлом году.

Количество выставленных на продажу новостроек на конец ноября составляло 451 тысячу по сравнению с 440 тысячами. месяцем ранее. При текущих темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 9,2 месяца против 7,9 месяца в октябре. Эксперты традиционно считают, что показатель на уровне шести месяцев указывает на сбалансированность рынка.

Новая недвижимость составляет порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка.

США Минторговли
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Турпоток в Крым в 2023 году сократился на 20%

Турпоток в Крым в 2023 году сократился на 20%

Банки РФ в ноябре увеличили запасы драгметаллов на 1,8 т

Банки РФ в ноябре увеличили запасы драгметаллов на 1,8 т

Boeing передал Китаю самолет 787 Dreamliner впервые с 2019 года

Boeing передал Китаю самолет 787 Dreamliner впервые с 2019 года

Apple нашла способ запуска ИИ-модели на смартфонах без использования "облака"

Apple нашла способ запуска ИИ-модели на смартфонах без использования "облака"

Мировые расходы на генеративный ИИ превысят $151 млрд в 2027 году

В "Рольфе" сменился гендиректор

В "Рольфе" сменился гендиректор

Греф сказал, что акционерам стоит ждать рекордных дивидендов от Сбера за 2023 г.

Греф сказал, что акционерам стоит ждать рекордных дивидендов от Сбера за 2023 г.

ВТБ может выплатить дивиденды за 2025 год в размере до 80 млрд рублей

ВТБ может выплатить дивиденды за 2025 год в размере до 80 млрд рублей

ВТБ за 11 месяцев получил 417,5 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });