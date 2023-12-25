В Баку не исключили возможность выкупить НПЗ "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Баку готовы рассмотреть вариант приобретения нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" в Болгарии, если поступит конкретное предложение, заявил Euronews Bulgaria посол Азербайджана в Софии Гусейн Гусейнов.

"Если будет сделано предложение о приобретении нефтеперерабатывающего предприятия в Бургасе, то компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) и наше правительство готовы его рассмотреть", - сказал он.

Дипломат добавил, что для предметного обсуждения необходимо наличие конкретного предложения, "которого пока нет".

"ЛУКОЙЛ" начал работать в Болгарии в октябре 1999 года, став владельцем контрольного пакета акций НПЗ в Бургасе мощностью 8,8 млн тонн. Компания также управляет сетью из более чем 500 АЗС в стране.

Парламент Болгарии в сентябре 2023 года одобрил постепенное прекращение импорта российской нефти. Болгария и несколько других стран ЕС освобождены от запрета на импорт российской нефти до конца 2024 года, однако депутаты проголосовали за ограничение использования сырья из России на НПЗ "ЛУКОЙЛа" до 80% к концу этого года и полный отказ от нее к октябрю следующего.

Затем стало известно, что Болгария ввела для НПЗ в Бургасе 60%-й налог на прибыль, который будет сокращен до 15% только после продажи актива. Кроме того, на предприятии должна быть проведена модернизация за 500 млн евро для того, чтобы завод мог перерабатывать более легкие нероссийские сорта нефти.

В середине октября трейдерская структура "ЛУКОЙЛа" Litasco SA, которая является основным акционером LUKOIL Neftochim Burgas AD, заявила, что не получала предложений продать этот НПЗ.