"ЛУКОЙЛ" не получал предложений продать НПЗ в Болгарии

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Litasco SA, которая является основным акционером LUKOIL Neftochim Burgas AD, не получала никаких предложений о продаже нефтеперерабатывающего завода в Болгарии, передает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

"Таким образом, Litasco SA в настоящее время не ведет никаких переговоров по этому вопросу", - подчеркивает компания, трейдерская структура "ЛУКОЙЛа".

"Litasco SA не назначала какую-либо государственную или частную организацию для поиска потенциальных покупателей или проведения каких-либо переговоров о продаже от своего имени", - сказано в заявлении.

"ЛУКОЙЛ Нефтехим Бургас АД" - это компания, расположенная в государстве-члене ЕС, которая принадлежит швейцарской компании Litasco SA.

Согласно европейскому законодательству о защите частной собственности, а также обычной деловой практике, любое намерение приобрести актив, принадлежащий другой компании, должно сначала обсуждаться между заинтересованными контрагентами, и только после таких обсуждений - с властями страны, где находятся активы", - указывается в заявлении.

Ранее Financial Times написала, что Болгария ввела для НПЗ в Бургасе 60%-й налог на прибыль, который будет сокращен до 15% только после продажи актива. Кроме того, на предприятии должна быть проведена модернизация за 500 млн евро для того, чтобы завод мог перерабатывать более легкие нероссийские сорта нефти

Парламент Болгарии в сентябре одобрил постепенное прекращение импорта российской нефти. Болгария и несколько других стран ЕС освобождены от запрета на импорт российской нефти до конца 2024 года, однако депутаты проголосовали за ограничение использования сырья из России на НПЗ "ЛУКОЙЛа" до 80% к концу этого года и полный отказ от нее к октябрю следующего.

"ЛУКОЙЛ" начал деятельность в Болгарии в октябре 1999 года, став владельцем контрольного пакета акций НПЗ в Бургасе мощностью 8,8 млн тонн. Компания также управляет сетью из более чем 500 АЗС в стране.