В Костроме запустили серийное производство систем ESC для автомобилей

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - ООО "НПП "Итэлма" в понедельник запустило серийное производство систем электронной курсовой устойчивости (ESC) для автомобилей на площадке в Костроме, сообщила пресс-служба компании.

Первые системы ESC, произведенные в Костроме, будут поставляться для автомобилей Lada Vesta. В настоящее время ведутся переговоры о поставке блоков и другим отечественным автопроизводителям.

Ожидается, что в 2024 году суммарный объем производства систем ABS и ESС составит 550 тыс. штук, половину этого объема могут составить системы курсовой устойчивости.

ESС производятся по полученной компанией лицензии, что позволяет вести глубокую локализацию производства ABS/ESС, всех входящих в состав комплектующих. НПП "Итэлма" в 2024 году планирует запустить механическую обработку деталей гидроблока и производство электронных модулей, а также начать применение российских крепежных и изоляционных материалов.

В 2025 году большая часть плана по локализации должна быть выполнена, а полностью локализовать производство ESC планируется уже в 2026 году.

Как сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, слова которого приводятся в пресс-релизе, ежегодный объем производства ABS и ESC составит 750 тыс., возможно его увеличение до 1 млн 200 тыс. единиц при увеличении спроса. Правительство готово оказать поддержку производителям компонентной базы и способствовать обеспечению спроса на отечественную элементную базу.

"Например, уже сегодня 200 тыс. модулей ABS успешно интегрированы в автомобили "АвтоВАЗа". Известно, что ведутся переговоры о поставках с производителями ГАЗ, "Москвич" и Geely. Следующие этапы связаны с максимальной локализацией производства, что соответствует проводимой политике технологической независимости", - сказал замминистра.

Ранее сообщалось, что первое в России производство антиблокировочных тормозных систем (ABS) и систем ESP для легковых автомобилей запустили на площадке ООО "НПП "Итэлма" в Костроме в июле текущего года. Проект осуществляется без привлечения субсидий или бюджетных средств и является полностью коммерческим.

ООО "Научно-производственное предприятие "Итэлма" (входит в группу компаний "Итэлма") занимается производством электронных компонентов, в том числе для автомобильной отрасли, проектированием и производством высокотехнологичных систем.