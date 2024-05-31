Глава "КАМАЗа" отметил подорожание автоэлектроники для концернов в 4 раза

При этом за этот же период цены на автомобили были повышены только на 40%, а сверхдоходы получает "НПП Итэлма", заявил Когогин

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Стоимость поставок российским автопроизводителям автоэлектроники отечественного производства взлетела в четыре раза с докризисного 2021 года, в то время как цены на сами автомобили были повышены лишь на 40%, заявил гендиректор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин в Тольятти на выездных парламентских слушаний Совета Федерации по автопрому.

На слушаниях выступили руководители "АвтоВАЗа", "КАМАЗа", группы "ГАЗ", а также представители автокомпонентной отрасли. В частности, гендиректор ООО "НПП Итэлма" Алексей Воробьев и исполнительный директор ассоциации "Консорциум предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики" Дмитрий Корначев, кратко рассказавшие о положении дел в сфере производства отечественной автоэлектроники и о перспективах развития отрасли. Их доклады прокомментировал глава "КАМАЗа".

"Пример автоэлектроники - это очень хороший пример с точки зрения плановых действий. Но для нас, автопроизводителей, сегодня - это очень болевая точка. Вот эти два товарища слева сидят - они рассказывают всему миру о том, как у нас дорого стало по автокомпонентам. А если сравнить цены, по которым они нам поставляли продукцию в 2021 году и сегодня, то разница в 4 раза. Вот мы с Максимом Юрьевичем (Соколовым, главой "АвтоВАЗа" - ИФ) сейчас обменялись (мнениями - ИФ). Вот автомобиль подорожал на 40%. Это компания (НПП Итэлма - ИФ), которая получает сегодня сверхдоходы и паразитирует на проблемах", - заявил Когогин.

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, модерируя слушания, отметил: "Сергей Анатольевич, поскольку у нас все-таки парламентские слушания, выражения, может быть, в принципе, приемлемые. Но это наши компании. Компании, которые у нас есть. Мы с ними тоже должны работать. Они в рынке. Это, наверное, немногие компании, которые у нас сейчас в части электроники есть. И нам зря было бы от них отказываться. Поэтому, мне кажется, мы должны создавать больше условий, чтобы таких компаний было больше".

Кутепов отметил, что "у каждого производителя - вне зависимости, автоэлектроника, автомобильная, химическая промышленность - огромное желание заработать, так же как и у производителей автомобилей". "Поэтому мы очень внимательно смотрим сейчас за всеми. И Министерство промышленности в том числе должно все это регулировать", - добавил он.

ООО "НПП Итэлма" в течение 2023 года запустило производство антиблокировочных систем (ABS) и систем электронной курсовой устойчивости (ESC) на своем заводе в Костроме.