РФПИ оценил возможный приток пенсионных денег в инфраструктуру в 2 трлн рублей

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Потенциальный приток пенсионных денег в инфраструктуру исчисляется триллионами рублей, полагают в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

"Мы считаем, что можно привлечь уже в ближайшее время до 2 трлн рублей пенсионных средств, которые можно было бы направить на инфраструктурные проекты в России. Мало того, это необходимо делать", - сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 24".

"В пенсионных фондах России около 7 трлн рублей, и значимая часть этих средств может быть направлена для инвестиций в инфраструктуру", - отметил он. Дмитриев напомнил, что одним из партнеров РФПИ по проекту строительства северного дублера Кутузовского проспекта (проспект Багратиона) в Москве был "Лидер", управляющая компания НПФ "Газфонд".

"Мы можем мобилизовать средства пенсионных фондов для инвестиций внутри страны", - заключил глава РФПИ.