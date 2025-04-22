В строительстве ОДК "Фили" поучаствуют РФПИ, УК "Лидер" и иностранные суверенные фонды

В комплексе будет небоскреб высотой 260 метров

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций, УК "Лидер" и пять суверенных фондов-партнеров РФПИ из стран Ближнего Востока и Азии реализуют проект строительства общественно-делового комплекса (ОДК) "Фили", сообщил фонд.

По итогам открытого конкурса на лучшую концепцию ОДК победителем стало ООО "Архитектурное бюро Т. Башкаева".

Проект объединит проспект Багратиона, Кутузовский проспект и наземное метро МЦД-1, Филевскую ветку метро, маршруты наземного транспорта и пешеходные дороги путем строительства транспортно-пересадочного узла. Площадь ОДК превысит 200 тысяч кв м.

"Объединение усилий внутренних инвесторов, таких как РФПИ и УК "Лидер", и внешних партнеров, среди которых 5 ведущих суверенных фондов, позволяет эффективно продолжать реализовывать крупные инфраструктурные проекты в России", - отметил через пресс-службу глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В состав комплекса войдет небоскреб высотой 260 метров, написал Дмитриев в Telegram.

Согласно презентации, которую представило на пресс-конференции АО "Новая концессионная компания", управляющее ОДК "Фили", проект будет профинансирован за счет внебюджетных источников, а именно за счет средств негосударственных пенсионных фондов группы "Газпром", при поддержке РФПИ. Организатор финансирования - ЗАО "Лидер", управляющее активами НПФ. Объем инвестиций составит примерно 70 млрд рублей.

РФПИ вместе с УК "Лидер" и суверенными фондами стран Ближнего Востока и Азии ранее уже реализовали проект строительства автомобильной дороги проспект Багратиона (Северного дублера Кутузовского проспекта). Это продолжение "Северного обхода Одинцова" на участке от МКАД до "Москва-Сити". Движение по нему было запущено в сентябре 2023 года.