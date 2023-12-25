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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

"ЛУКОЙЛ" сменил гендиректора швейцарской Litasco

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Новым генеральным директором швейцарского трейдера "ЛУКОЙЛа" - Litasco SA стала Инна Дарий, с ноября прошлого года занимавшая должность финансового директора компании.

Ранее швейцарскую компанию возглавлял Назим Сулейманов. В "ЛУКОЙЛе" не комментируют его последующее трудоустройство.

Дарий, 1984 года рождения, окончила МГУ по специальности "математическая теория интеллектуальных систем (прикладная математика)", начала свою карьеру в 2005 году в российском подразделении банка ABN Amro. В мае 2008 года она присоединилась к Royal Bank of Scotland (Москва) в должности старшего аналитика отдела управления портфелем, в декабре 2010 года стала старшим юристом в Global Restructuring Group в RBS NV в Амстердаме.

В апреле 2013 года Дарий присоединилась к Группе Litasco в штаб-квартире Litasco SA в Женеве в качестве директора по торговому финансированию. В апреле 2015 года назначена руководителем группы торгового финансирования.

Litasco ЛУКОЙЛ
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