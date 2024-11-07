В "ЛУКОЙЛе" опровергли публикацию о скорой продаже НПЗ в Болгарии

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - LITASCO SA (Litasco, входит в Группу "ЛУКОЙЛ"), являющееся владельцем НПЗ "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" в Болгарии, заявляет об отсутствии запросов информации СМИ в связи с недавними сообщениями о продаже завода, включая статью в Financial Times, в которых говорилось о сделке с участием катарско-британского консорциума.

Financial Times со ссылкой на источники написала, что "ЛУКОЙЛ" выбрал консорциум, состоящий из Oryx Global, контролируемой катарским бизнесменом Ганимом Бин Саад Аль Саадом, и лондонского товарного торгового дома DL Hudson в качестве покупателя своего НПЗ в Болгарии и планирует завершить сделку к концу года.

"Подчеркиваем, что предположения в указанных публикациях не соответствуют действительности: никаких обсуждений с вышеупомянутым катарско-британским консорциумом равно как и с властями Российской Федерации по этому вопросу не велось", - заявила Litasco.

Компания "продолжает работу в соответствии с утвержденными внутренними стратегическими целями: ведется анализ различных опций в отношении своего бизнеса в Болгарии с привлечением независимых консультантов и участием ряда авторитетных игроков рынка".

"Однако, на текущий момент решения относительно какой-либо конкретной сделки с каким-либо потенциальным контрагентом еще не принято", - говорится в заявлении.

"ЛУКОЙЛ" заявляет, что готов защищать деловую репутацию от вводящих в заблуждение сообщений СМИ. ""ЛУКОЙЛ" привержен принципу прозрачности и будет продолжать информировать болгарские власти, Синдикат болгарских нефтехимиков "ЛУКОЙЛа" и другие заинтересованные стороны о любых существенных событиях, касающихся болгарских активов", - заявила НК.

Запрет на импорт российской нефти в ЕС затрудняет работу "ЛУКОЙЛ" в Болгарии.

"ЛУКОЙЛ" начал деятельность в Болгарии в октябре 1999 года, став владельцем контрольного пакета акций НПЗ в Бургасе мощностью 8,8 млн тонн. Компания также управляет сетью из более чем 500 АЗС в стране.

Болгария и несколько других стран ЕС освобождены от запрета на импорт российской нефти до конца 2024 года, однако правительство решило отказаться от российского сырья с марта 2024 года, а с января 2024 запрещен экспорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. Кроме того, недавно Болгария ввела для НПЗ в Бургасе 60%-ный налог на прибыль, который будет снижен до 15% только после продажи актива. Также на предприятии должна быть проведена модернизация за 500 млн евро для того, чтобы завод мог перерабатывать более легкие нероссийские сорта нефти.

"ЛУКОЙЛ" ранее заявлял, что начал работу по пересмотру стратегии деятельности предприятий группы на территории Болгарии ввиду существенного изменения условий: "Будут проанализированы различные опции с привлечением международных консультантов, включая продажу бизнеса".