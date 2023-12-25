Экс-руководителям Мурманского пароходства запретили распоряжаться личным имуществом

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Мурманской области по заявлению регионального управления ФНС ввел обеспечительные меры в отношении бывших руководителей АО "Мурманское морское пароходство" (ММП, признано банкротом), говорится в картотеке суда.

Согласно определению суда, налоговая служба потребовала ввести запрет на действия с имуществом Александра Брынцева, Александра Медведва, Анны Петровской.

По данным из открытых источников, Медведев занимал пост гендиректора ММП с 2002 по 2017 годы, Брынцев входил в число акционеров и был гендиректором с 2017 по 2019 год, а затем был оштрафован на 200 тыс. рублей по уголовному делу о невыплате почти 2,9 млн рублей заработной платы сотрудникам ММП. Петровская входила в совет директоров ММП, а с 2003 по 2018 годы была гендиректором ООО "Арктические технологии", которому принадлежит 57,66% акций ММП. При этом бенефициар ММП и "Арктических технологий" – Николай Куликов, в настоящее время признанный банкротом. Куликов владеет напрямую пакетом 29,99% акций ММП, еще 2,12% – через принадлежащее ему ООО "Финансирование и развитие морского судоходства".

В УФНС считают, что "необходимость принятия обеспечительных мер обусловлена значительностью суммы требований, предполагаемой к взысканию". В документах суда отмечается, что непогашенная кредиторская задолженность ММП составляет 5,101 млрд рублей.

Как определил суд, Брынцеву, Медведеву и Петровской запрещено совершать сделки с недвижимостью и транспортом стоимостью 2,833 млн рублей, 3,303 млн рублей и 10,614 млн рублей соответственно.

Ранее флот ММП из семи судов и принадлежащая ему недвижимость в Мурманской области и Москве были оценены в 2 млрд 697,163 млн рублей.

ММП, обеспечивавшее основную долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики, начало испытывать финансовые трудности в 2018 году. Процедура наблюдения в отношении ММП была введена в марте 2020 года, конкурсного производства - 6 октября 2020 года. Эта процедура продлена до 6 апреля 2024 года.

В мае 2023 года Арбитражный суд Москвы признал банкротом бенефициара ММП Куликова, находящегося под судом по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве.