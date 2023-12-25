"БКС МИ" начал выплаты по бумагам, заблокированным Euroclear и Clearstream на счетах НРД в 2022 г.

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - "БКС Мир инвестиций" начал выплаты дивидендов и купонов по части ценных бумаг, которые были заблокированы европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream на счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в прошлом году, сообщила компания.

Поступления начинаются уже 25 декабря, но нужно иметь в виду, что процесс может быть продолжительным, подчеркивает "БКС МИ". Выплаты касаются только обязательств в долларах и евро.

Компания напоминает, что выплаты производятся в рамках механизма, предусмотренного указом президента РФ от 9 сентября №665. Документ предполагает, что в первую очередь будут осуществляться выплаты дивидендов по иностранным акциям для физлиц, во вторую - купоны по еврооблигациям и суммы в рамках их погашения.

Выплаты от корпоративных действий по акциям также входят в первую очередь, но только если они произведены до 9 сентября. Например, средства по бумагам Twitter инвестору поступят, поскольку поглощение компании произошло еще в 2022 году (в октябре прошлого года ее купил Илон Маск - ИФ), а по разработчику видеоигр Activision Blizzard (компания была приобретена Microsoft - ИФ) - нет, так как оно состоялось в середине октября 2023 года, поясняет "БКС МИ".

Вышедший в начале сентября указ президента разрешил НРД замену обязательств для проведения расчетов по заблокированным иностранным бумагам, принадлежащим россиянам. Механизм замены предусматривает использование средств с рублевых счетов типа "И", на которые с прошлого года зачислялись средства, предназначенные держателям суверенных евробондов РФ, чьи права учитываются иностранными депозитариями. Минфин разъяснял, что в течение 90 дней с даты очередного платежа по еврооблигациям владельцы этой группы смогут получить выплаты со счета "И" в рублях. По истечении 90 дней с даты очередного платежа по еврооблигациям выплаты со счета "И" будут осуществляться в соответствующей иностранной валюте, в которой номинированы обязательства по еврооблигациям.

Указ предполагает, что при замене обязательств для выплат по евробондам нерезидентам должна использоваться иностранная валюта на счетах российского центрального депозитария (НРД) в иностранном депозитарии. Центральный депозитарий, согласно указу, признается исполнившим свои обязательства по передаче выплат надлежащим образом с момента подачи "доступным ему способом" в иностранный депозитарий распоряжения на перевод денежных средств в иностранной валюте со своего счета в пользу включенного в реестр держателя еврооблигаций РФ (эта формулировка учитывает то обстоятельство, что за фактическое доведение выплат НРД, чьи счета в европейских депозитариях заморожены после введения санкций ЕС 3 июня 2022 г, отвечать не может - ИФ). А из накопившихся на счетах "И" средств будут списаны суммы для распределения между российскими инвесторами с заблокированными иностранными бумагами.

Первую замену обязательств в иностранной валюте на обязательства в рублях перед владельцами иностранных ценных бумаг 1-ой очереди и частично перед владельцами 2-ой очереди НРД произвел 14 декабря. Центральный депозитарий сообщал, что средства будут выплачены депонентам НРД не позднее семи дней после даты замены обязательств (21 декабря), после чего они будут передаваться далее до конечных инвесторов-физических лиц.

Следующие замены были произведены 18 декабря и 21 декабря. График, опубликованный НРД, предполагает еще одну замену обязательств до конца года - она будет произведена 28 декабря, в новом году первая замена обязательств произойдет 9 января.