Microsoft закрыла сделку по покупке Activision

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Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Американская Microsoft Corp. закрыла сделку по покупке разработчика видеоигр Activision Blizzard, говорится в сообщении Microsoft на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Ранее 13 октября сделку одобрил британский антимонопольный регулятор - Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA).

Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) все еще прилагает усилия для того, чтобы заблокировать сделку через внутренний суд, который может попытаться отменить транзакцию после ее закрытия, пишет Financial Times.

13 октября Activision опубликовала на своем сайте текст письма главы компании Бобби Котика в адрес сотрудников, в котором он пишет, что он останется на своем посту до конца года. Ранее ожидалось, что Котик покинет разработчика игр сразу после закрытия сделки с Microsoft, пишет The Verge.

Стоимость Activision в рамках транзакции оценивается в $75 млрд без учета чистых денежных средств. FT называет ее крупнейшей в истории индустрии видеоигр, The Wall Street Journal - крупнейшей в истории Microsoft.

В июле 2023 года окружной суд отклонил ходатайство FTC о наложении запрета на заключение сделки, в связи с чем FTC уведомила апелляционный суд в Сан-Франциско о намерении опротестовать решение судьи об отказе в блокировке слияния Microsoft Corp. и Activision Blizzard.

"Решение окружного суда предельно ясно дает понять, что эта сделка является благом как для конкуренции, так и для потребителей, - прокомментировал намерение регулятора обжаловать постановление суда президент Microsoft Брэд Смит. - Мы разочарованы тем, что FTC продолжает пытаться выиграть явно слабое дело в суде, и мы будем противодействовать попыткам воспрепятствовать завершению сделки".

Регулятор полагает, что покупка Activision даст Microsoft возможность ограничивать доступ пользователей к видеоиграм компании на устройствах помимо Xbox. Кроме того, регулятор считал, что сделка может привести к подъему цен на видеоигры, ухудшению их качества на альтернативных платформах, а также к полному отказу от предоставления доступа к видеоиграм пользователям других приставок.

Представители компаний заявили, что не намерены каким-либо образом ограничивать доступ к играм, включая популярную серию "Call of Duty", для владельцев других приставок.

"Факты остались прежними, - сказал представитель Activision. - Мы уверены, что США останутся в числе 39 стран, разрешивших закрытие сделки. Мы готовы отстаивать нашу позицию в суде".

Microsoft сообщила о намерении купить Activision за $69 млрд в январе 2022 года. Сделку проверяли регуляторы в США, Европе и Великобритании.

В январе CMA заблокировало сделку, посчитав, что она негативно повлияет на конкуренцию в сфере облачного гейминга в стране. Microsoft, однако, предложила новый вариант сделки, включающий продажу прав на облачные игры Activision французской компании Ubisoft Entertainment.

Британский регулятор согласился рассмотреть новые условия, посчитав, что они предусматривают важные изменения, которые в значительной мере устраняют опасения, возникшие у него ранее в этом году. В СМА решили, что новый вариант сделки означает передачу прав на контент в руки сильного и независимого конкурента.

"Такие условия не позволят Microsoft ограничивать конкуренцию в сфере облачного гейминга по мере развития этого рынка, а также обеспечат сохранение конкурентных цен и услуг для британских геймеров", - заявил регулятор и одобрил сделку.

В декабре 2022 года Федеральная торговая комиссия США попросила суд заблокировать сделку, чтобы не допустить, "чтобы Microsoft получила контроль над ведущим независимым разработчиком видеоигр и смогла использовать это для ослабления конкуренции на множестве динамичных и быстрорастущих игровых рынков". Затем регулятор иск отозвал.

В мае 2023 года эту сделку одобрила Европейская комиссия.