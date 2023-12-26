Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой рублевых цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и попыток нефти подрасти (Brent торгуется выше $79 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,3% во главе с бумагами "Норникеля" из-за отсечки на бирже дивидендов ГМК за 9 месяцев (915,33 руб. на акцию).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3090,84 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1060,94 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже изменились в пределах 1,2%.

Доллар стоит 91,81 рубля (+0,06 рубля).

Подешевели акции "Норникеля" (-4,2%, до 16366 рублей), "Аэрофлота" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Русала" (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,2% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

Подорожали акции "Магнита" (+1,2%), "Татнефти" (+0,7%), расписки TCS Group (+0,6%), OZON (+0,6%), бумаги "Яндекса" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), Polymetal (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,7% "префы"), "Газпрома" (+0,1%).

Оценки аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 3050-3100 пунктов. Из-за дивидендной отсечки "Норникеля" индекс утром может просесть ниже отметки 3090 пунктов.

Накануне акции "Яндекса" выросли на новостях, что ЦБ РФ зарегистрировал выпуск акций созданной в Калининграде МКАО "Яндекс". Рынок ждет завершения реструктуризации бизнеса "Яндекса", поэтому любые новости, которые свидетельствует о прогрессе процесса разделения активов, воспринимается позитивно, отмечает аналитик.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, на рынке акций РФ в целом все спокойно. Индекс МосБиржи остается в широком боковике, где он пробудет до конца года, быть может, с небольшой тенденцией к росту. Но желание покупать на рынке есть, и оно выливается в рост котировок отдельных бумаг, как только для этого появляется повод, считает эксперт.

"Сургутнефтегаз" накануне неожиданно отчитался за 9 месяцев: по "префам" заработано около 23% дивдоходности. Но годовой показатель может быть ниже из-за укрепления рубля в последнем квартале года. Однако в любом случае дивдоходность "префов" "Сургута" будет наивысшей среди высоколиквидных акций. Бумагу имеет смысл покупать под дивиденды с учетом того, что в следующем году рубль скорее упадет, нежели вырастет, полагает Антонов.

Рубль по-прежнему не хочет падать, несмотря на конец года, когда в экономике традиционно увеличивается финансовая ликвидность из-за окончания расчетов бюджета, выплат бонусов и "тринадцатых зарплат". Пока также не чувствуется роста спроса на валюту для хеджирования рисков переноса позиций через праздники по акциям и облигациям. Это хороший знак, говорящий о том, что в начале следующего года рубль может немного укрепиться в результате выхода на рынок накопленной за праздники валютной выручки, считает представитель "Алор брокер".

Азиатские рынки акций

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,3%).

Рынки Гонконга и Австралии закрыты в связи с рождественскими праздниками.

Трейдеры продолжают оценивать заявления главы Банка Японии Кадзуо Уэды, воспринятые рынком как сигнал того, что он не намерен спешить с ужесточением денежно-кредитной политики.

Накануне Уэда сказал, что вероятность достижения целей по инфляции, поставленных японским ЦБ, постепенно увеличивается. При этом он отметил наличие высокой неопределенности в плане прогноза экономической активности и инфляции как в Японии, так и в других странах. По словам Уэды, руководство Банка Японии намерено придерживаться взвешенной денежно-кредитной политики, пытаясь сбалансировать позитивные и негативные эффекты низких ставок для рынков.

Безработица в Японии в ноябре осталась на уровне предыдущего месяца - 2,5%, что является минимумом с января, сообщило во вторник министерство внутренних дел и связи страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, также не предполагал изменения безработицы по сравнению с октябрем.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) накануне влил в финансовую систему 381 млрд юаней ($53,65 млрд) в рамках семидневных операций обратного РЕПО. Процентная ставка по этим операциям составила 1,8% годовых. Кроме того, вливания в рамках операций 14-дневного обратного РЕПО составили 90 млрд юаней, ставка равнялась 1,95%. Центробанк намерен поддерживать достаточный уровень ликвидности на рынке в преддверии окончания 2023 года, говорится в заявлении ЦБ.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены слабо растут при низкой активности торгов после Рождества.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 во вторник составила $79,27 за баррель (+0,2% к пятнице), февральская цена WTI - $73,74 за баррель (+0,3%).

В понедельник основные торги на ICE и NYMEX не проводились из-за праздника.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 3,3%, WTI - на 2,5%, на фоне проблем с транспортировкой энергоресурсов через Красное море.

Движение танкеров в этом регионе резко сократилось в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда, и трейдеры продолжают внимательно следить за ситуацией.

Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk AS заявила накануне, что планирует возобновить перевозки через Красное море после реализации международной миссии по обеспечению безопасности для судов и предотвращению атак со стороны йеменских хуситов.