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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

ЦБ зарегистрировал выпуски обыкновенных акций и "префов" обоих типов МКАО "Яндекс"

ЦБ зарегистрировал выпуски обыкновенных акций и "префов" обоих типов МКАО "Яндекс"
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Банк России принял решение о регистрации выпусков обыкновенных акций и привилегированных классов акций типа "А" и "Б" МКАО "Яндекс", говорится в сообщении регулятора.

Согласно сообщению ЦБ РФ, МКАО "Яндекс" не присвоен ни ИНН, ни ОГРН.

В пресс-службе "Яндекса" сообщили "Интерфаксу", что компания продолжает готовиться к реструктуризации и находится в процессе регистрации новой компании в САР Калининградской области.

В списке зарегистрированных компаний САР это юрлицо пока не фигурирует.

В настоящий момент "Яндекс" изучает вопрос реструктуризации, в рамках которой российский бизнес планируется передать в "управление менеджмента", в то время как Yandex N.V. может выйти из числа владельцев российского бизнеса.

В конце октября 2023 года компания заявила о получении одного из разрешений на осуществление сделки по разделению бизнеса: правкомиссия по иностранным инвестициям в РФ одобрила внутреннюю реструктуризацию группы.

"Яндекс" планировал вынести вопрос о реструктуризации на рассмотрение акционеров до конца 2023 года.

Основным акционером "Яндекса" является семейный траст, учрежденный сооснователем компании Аркадием Воложем. Фонду принадлежит 8,5% капитала "Яндекса" и 45,1% голосов (в июне прошлого года он перестал принимать решения по голосованию акциями компании, теперь голос учитывается исходя из рекомендаций совета директоров). Free float составляет 87,9% капитала (46,5% голосов).

ЦБ РФ Яндекс Банк России
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