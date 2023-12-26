ГТЛК разместила локальные бонды на $167,1 млн в рамках замещения евробондов-2028

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) разместила локальные бонды на $167,1 млн в рамках замещения выпуска еврооблигаций с погашением в 2028 году, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

По итогам сбора заявок ГТЛК отмечала, что "российский объем" этого выпуска замещен практически полностью – в доле владельцев – юридических лиц на 99,2%, в доле владельцев-физических лиц на 94%.

Первоначальный объем замещаемого выпуска евробондов – $500 млн. Ставка купона по нему составляет 4,8%. Ближайшая дата выплаты купона – 26 февраля.

Коэффициент замещения всего выпуска составил 33,42%. Это пятый выпуск евробондов, замещение которого компания завершила.

Всего компаниями GTLK Europe и GTLK Europe Capital было размещено шесть выпусков долларовых еврооблигаций общей номинальной стоимостью $3,25 млрд. В октябре совет директоров ГТЛК одобрил замещение всех шести выпусков локальными облигациями, завершить их размещение планируется до конца 2023 года.

Ранее ГТЛК сообщала, что рассчитывает на замещение полного объема долговых бумаг, находящихся в российском периметре. Обмен производится по принципу "бумага на бумагу", то есть условием для участия в замещении является актуальная выписка из российского депозитария.

Замещающие облигации, выпущенные взамен еврооблигаций зарубежных дочерних обществ, станут для инвесторов удобным инструментом для управления своим портфелем, в первую очередь, в отличие от еврооблигаций доступны будут любые операции с бумагами, в том числе покупка и продажа, отмечала ГТЛК. Локальные бонды номинированы в долларах, но выплаты по ним будут производиться в рублях по текущему курсу в дату купона – без задержки в 10-дневный срок, как происходит с прямыми выплатами по еврооблигациям в соответствии с разъяснениями ЦБ РФ, подчеркивал эмитент.