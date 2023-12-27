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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

ГТЛК разместила локальные бонды на $141,1 млн в рамках замещения евробондов-2029

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) разместила локальные бонды на $141,1 млн в рамках замещения выпуска еврооблигаций с погашением в 2029 году, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

По итогам сбора заявок ГТЛК отмечала, что "российский объем" выпуска замещен практически полностью – в доле владельцев-юридических лиц на 99,1%, в доле владельцев-физических лиц на 98,7%.

Первоначальный объем замещаемого выпуска евробондов – $600 млн. Ставка купона по нему составляет 4,349%. Ближайшая дата выплаты купона – 27 февраля.

Коэффициент замещения всего выпуска составил 23,52%. Это последний из шести выпусков евробондов, замещение которого компания завершила.

"В среднем уровень замещения бумаг в российском периметре достигает 98%, что превышает средний уровень замещения по другим эмитентам. ГТЛК уверенно войдет в тройку лидеров рынка по объему замещенных бумаг в обращении", - отмечал ранее первый заместитель генерального директора ГТЛК Михаил Кадочников, комментируя итоги замещений.

Всего компаниями GTLK Europe и GTLK Europe Capital было размещено шесть выпусков долларовых еврооблигаций общей номинальной стоимостью $3,25 млрд. В октябре совет директоров ГТЛК одобрил замещение всех шести выпусков локальными облигациями, завершить их размещение планируется до конца 2023 года.

Замещающие облигации, выпущенные взамен еврооблигаций зарубежных дочерних обществ, станут для инвесторов удобным инструментом для управления своим портфелем, в первую очередь, в отличие от еврооблигаций доступны будут любые операции с бумагами, в том числе покупка и продажа, отмечала ГТЛК. Локальные бонды номинированы в долларах, но выплаты по ним будут производиться в рублях по текущему курсу в дату купона – без задержки в 10-дневный срок, как происходит с прямыми выплатами по еврооблигациям в соответствии с разъяснениями ЦБ РФ, подчеркивал эмитент.

ГТЛК Государственная транспортная лизинговая компания
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