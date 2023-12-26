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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Индекс стоимости жилья в США в октябре вырос максимально за 10 месяцев

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Индекс стоимости жилья в США CoreLogic Case-Shiller повысился в октябре на максимальные с декабря 2022 года 4,8% в годовом выражении, говорится в отчете S&P Global, рассчитывающей этот показатель.

В свою очередь, индекс цен на жилье в 20 крупнейших городах страны вырос в позапрошлом месяце на максимальные с ноября 2022 года 4,9% по сравнению октябрем прошлого года. Опрошенные FactSet эксперты прогнозировали его подъем на 5,1%.

Оба индекса в октябре достигли исторических максимумов.

"В условиях снижения ставок по ипотеке спрос на жилье в начале 2024 года, скорее всего, будет высоким и вновь окажет давление на цены, как и в начале 2023 года", - заявила главный экономист CoreLogic Сельма Хепп.

Согласно данным Национальной ассоциации риелторов (NAR), медианная цена дома в США на вторичном рынке в октябре увеличилась на 3,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до $391,8 тыс.

США S&P Global
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